El Club de Campo Villa de Madrid, situado en la Carretera de Castilla, kilómetro 2, ha vuelto a vestirse de largo para acoger uno de los eventos ecuestres más relevantes del calendario internacional: el Longines Global Champions Tour. Esta competición, considerada la «Fórmula 1 de la hípica», reúne a los mejores jinetes y amazonas del mundo en un circuito de élite que recorre ciudades tan emblemáticas como Doha, París, Mónaco o Roma. Madrid, única parada española de la gira, se convierte cada primavera en punto de encuentro obligado para amantes del salto ecuestre, figuras institucionales y personalidades del ámbito social y cultural.

Este año, la cita madrileña -que se celebra del 16 al 18 de mayo- ha contado por el momento con la presencia de dos nombres especialmente destacados: Cayetano Martínez de Irujo y Marta Ortega. Ambos, con profundas raíces en el mundo ecuestre, han reaparecido en este evento con un simbolismo que trasciende la mera asistencia.

Cayetano Martínez de Irujo en el Longines Global Champions Tour. (Foto: Gtres)

Cayetano Martínez de Irujo, uno de los grandes impulsores de la hípica en España, ha regresado al foco público tras varios días alejado de los titulares. No se le veía en un evento social desde la Feria de Abril de Sevilla, donde fue fotografiado en el Real junto a amigos y conocidos del círculo nobiliario. Su presencia en el Longines Global Champions Tour no es casual: Cayetano ha sido, durante años, uno de los grandes defensores del salto ecuestre en nuestro país y un firme aliado del organizador del evento en Madrid, Álvaro Arrieta. El aristócrata ha participado como jinete y también como promotor del deporte, y no es raro verle conversar con jinetes internacionales, entrenadores y otros rostros influyentes del circuito.

Por su parte, Marta Ortega ha reaparecido con fuerza en esta semana marcada también por otro hito personal y empresarial: el 50 aniversario de Zara, la enseña que fundó su padre, Amancio Ortega, en 1975 en A Coruña. La actual presidenta no ejecutiva de Inditex ha vuelto a demostrar su implicación con el mundo ecuestre, una de sus grandes pasiones. Marta compite desde joven y ha participado en numerosos torneos internacionales, siendo una figura respetada tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo. En Madrid ha llegado con la serenidad de quien conoce el terreno, observando con interés las pruebas y compartiendo momentos con otros rostros conocidos del mundo de la hípica.

Marta Ortega en el Longines Global Champions Tour. (Foto: Gtres)

Además de ellos, también se ha podido ver a Margarita Vargas Llosa, esposa de Luis Alfonso de Borbón, entre los asistentes. Su presencia refuerza el ambiente exclusivo y sofisticado que rodea esta competición, que aúna deporte de alto nivel y estilo de vida de élite. No han faltado tampoco figuras como la infanta Elena, gran aficionada a la hípica, ni otros miembros del panorama social madrileño.