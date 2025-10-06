Marta Lozano, embarazada de su segundo hijo: "El amor se multiplica"

Marta Lozano, reconocida influencer y empresaria española, ha anunciado que está esperando su segundo hijo junto a Lorenzo Remohi. La valenciana ha compartido la noticia a través de un emotivo reel en su cuenta de Instagram, donde se ve a la familia disfrutando de un día en la playa. En el video, Marta luce una camisa que deja al descubierto su barriga premamá, mientras el pequeño Lorenzo le da besos y apoya tiernamente su oreja sobre la tripa. «¡El amor se multiplica! ‘Toc toc, ¿bebé?’», han sido las palabras que Marta ha escogido para acompañar la publicación, que ya se ha viralizado en cuestión de minutos.

El embarazo del segundo hijo llega en un momento de plena estabilidad para la pareja. Marta y Lorenzo continúan fortaleciendo su relación.

La historia de amor de Marta Lozano y Lorenzo Remohi

La historia de amor de Marta Lozano y Lorenzo Remohi comenzó a gestarse en el verano de 2017 en Jávea, lugar donde ambos veraneaban desde pequeños. Aunque al principio no formaban parte de la misma pandilla, Marta confesó que fue ella quien dio el primer paso, decidida a acercarse a Lorenzo pese a sus dudas iniciales. Desde entonces, su relación se consolidó rápidamente; compartieron viajes alrededor del mundo, emprendimientos profesionales como el lanzamiento de su marca cosmética Glowfilter, y superaron juntos obstáculos, incluyendo la separación durante el confinamiento. En julio de 2021, Lorenzo le pidió matrimonio a Marta en su lugar favorito, Jávea, reafirmando la certeza de que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Cinco años después, el 28 de mayo de 2022, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia religiosa en la iglesia de San Bartolomé, cerrando un capítulo lleno de amor y comenzando otro, con la estabilidad y la felicidad que han construido día a día.

El primer hijo de la pareja, Loren, nació el 16 de abril y desde entonces ha llenado la vida de Marta y Lorenzo de alegría y aprendizaje constante. Marta compartió cómo ha sido su experiencia con la lactancia y el cuidado del bebé, destacando la implicación de Lorenzo, quien participa activamente en todas las tareas del día a día. La influencer reconoce que la maternidad no es sencilla, pero la felicidad que le brinda supera cualquier desafío. Además, Marta ha comentado la importancia de apoyarse en familiares y amigos.

