Hace tan solo unos días salía a la luz una noticia que preocupaba a muchos. La actriz, Concha Velasco, aseguraba en unas declaraciones que había tenido que vender una cubertería para poder comprar en la farmacia. Sin embargo, su hijo Manuel Velasco, intervino y aseguró que las palabras de su madre no eran ciertas. “Es su forma de hablar, ella vive bien y no tiene ningún problema económico, tiene una estupenda pensión gracias a los muchísimos años que ha trabajado”, explicó. Ahora, Manuel, ha querido aclarar de una manera más detallada aquella polémica para poder por fin zanjar todo tipo de rumores. Lo ha hecho en una entrevista de lo más sincera en ‘Viva la vida’.

El hijo de la mítica intérprete, ha querido dejar claro que su madre no está ni mucho menos arruinada y que lo único que quiso decir es que durante el confinamiento cuando no había trabajo y con muchísima incertidumbre ella llegó a pensar que si la situación no mejoraba en algún momento tendría que vender alguna de sus cuberterías. «Tengo miedo de que mi madre sea recordada como la señora que dijo una burrada en televisión en lugar de la maravillosa actriz que es», ha comentado con cierta preocupación. Terelu Campos, que se encontraba en el plató ha empatizado con la declaración de Manuel. “Sé perfectamente de lo que hablas, nos hemos convertido en padres de nuestras madres”, ha confesado la hermana de Carmen Borrego.

El invitado ha comentado que será la única vez que visite un plató de televisión, pero que esta vez tenía que hacerlo porque “he pasado unos días horribles”. Manuel Velasco ha relatado los últimos pasos de la actriz y, desde luego continúa ampliando su extenso curriculum, aunque es cierto que ha asegurado que está deseando de que “se retire”. “No es cierto que mi madre no tenga dinero o viva mal, mi madre sigue trabajando en una obra de teatro y tiene una pensión estupenda que aún no cobra porque sigue trabajando (…) La obra que ahora está haciendo se la he escrito yo y espero que sea la última que haga”, ha dicho.

Manuel ha dicho que su madre, a la edad que tiene, lo que siente es miedo a qué va a hacer mañana. “Yo le digo a mi madre que descanse, pero ella no quiere ver su agenda vacía, no está preparada para no tener nada qué hacer, lleva desde 1959 trabajando sin parar”, ha explicado a los colaboradores que han escuchado con atención su relato. Sea como fuere, Manuel Velasco ha podido aclarar punto por punto aquellas polémicas declaraciones de la intérprete de ‘Me debes un muerto’.