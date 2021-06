Concha Velasco ya se recupera en su casa tras la intervención a la que fue sometida el lunes 14 de junio. Como ha podido saber LOOK, la actriz ha recibido el alta de manera inesperada y se encuentra en su domicilio volcada en su mejoría y en volver cuanto antes al trabajo. «El médico lo ha visto todo bien esta mañana», ha dicho su hijo Manuel que confirmaba hace unos días que su madre había sido operada de una hernia.

Su paso por quirófano ha supuesto la cancelación de la gira de teatro de la obra ‘La habitación de María’. Unas horas antes de pasar por quirófano, la propia intérprete vallisoletana explicaba al diario ‘La Razón’ que se encontraba bien y que «solo tengo ganas de que pase la operación para poder comer».

Ella misma ha contado además que «llevaba tiempo con dolores y molestias» y de ahí que decidiera quitarse la hernia, a pesar de los compromisos profesionales que ya tenía cerrados. Su hijo menor, Paco, ha estado también muy pendiente de ella y, tras visitarla en el hospital, tranquilizaba diciendo que su madre «está perfecta».

«Se encuentra bien» tanto física como anímicamente y según él, es «lógico» que haya pospuesto la realización de la gira. Algo que ha quedado en el aire, al menos hasta que se recupere y esté en condiciones óptimas para subirse de nuevo a las tablas.

En este último proyecto laboral, ‘La habitación de María’ -obra escrita por su hijo Manuel y dirigida por José Carlos Plaza-, Velasco se mete en la piel de Isabel Chacón. Su personaje es una célebre escritora ganadora del Premio Planeta que padece agorafobia y que vive encerrada desde hace años en su casa en la planta 47 de un rascacielos. Una noche se produce un incendio y hay que evacuar rápidamente el edificio, algo que pondrá a la protagonista en una situación muy complicada.

Se trata de un monólogo que se estrenó en Madrid a finales del 2020. En la actualidad estaba girando por España y su próxima actuación estaba prevista para el 19 de junio en Asturias. A pesar de este contratiempo de salud, el teatro Arriaga de Bilbao mantiene en cartel la obra de teatro para el mes de agosto.

Sus problemas de salud

A sus 81 años, Concha Velasco ha tenido que pasar de nuevo por quirófano. Su salud se ha visto resentida en el último año. En septiembre, y tras una prueba de antígenos, la intérprete supo que había pasado el coronavirus. Eso sí, de manera totalmente asintomática. En el mes de octubre sufrió una caída que la obligó a llevar bastón, precisamente coincidiendo con el estreno en Madrid de este último trabajo.

Pero anteriormente hubo cierta preocupación tras su paso por el hospital. A principios de abril de 2014 fue operada de apendicitis y peritonitis y solo unos días después, volvía a ser intervenida debido a una hernia. Un mes después, en mayo de 2014, la actriz confirmó que tenía cáncer de vesícula. «He tenido unos ganglios en el páncreas pero no eran malignos, no era cáncer linfático. Sí tenía dos malos en la vesícula, pero me los quitaron», aclaró en el 2020.