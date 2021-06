Concha Velasco pasa por quirófano. La veterana actriz ha tenido que alejarse de los escenarios durante un tiempo debido a una intervención quirúrgica. La intérprete tenía que participar el próximo sábado día 19 de junio en la obra “La habitación de María”, pero no va a poder ser, al menos, hasta dentro de un tiempo.

Ha sido su propio hijo quien ha confirmado los motivos de la ausencia de la actriz que, si bien no revisten gravedad aparente, sí que la mantendrán alejada de las tablas durante varias semanas. “Es una operación de hernia, espero que vaya todo bien”, ha dicho Manuel Velasco en declaraciones a la agencia de prensa Gtres. Aunque no ha confirmado cuánto tiempo estará de baja, sí que ha dicho que permanecerá ingresada una semana por lo menos. Por ahora no ha dado más detalles sobre su estado, aunque se espera que dentro de unas horas se haga público algún tipo de parte médico confirmando su evolución.

No es la primera vez que Concha Velasco se ve obligada a pasar por quirófano, sino que han sido varias ya las intervenciones a las que se ha sometido en los últimos años, desde traumatológicas, hasta de vesícula o apendicitis. Fue a principios de abril de 2014 cuando a la intérprete se le extirpó el apéndice y apenas días después volvía al quirófano por una hernia. Un mes más tarde, ella misma confirmaba que tenía cáncer de vesícula: “he tenido unos ganglios en el páncreas pero no eran malignos, no era cáncer linfático. Sí tenía dos malos en la vesícula, pero me los quitaron”, declaró la Velasco en 2020. A estos problemas de salud hay que sumar que hace unos meses superó una caída y también se contagió de coronavirus, aunque lo superó sin aparentes complicaciones o secuelas.

«La habitación de María», es un monólogo protagonizado por Concha Velasco, escrito por su hijo Manuel y dirigido por José Carlos Plaza. Tras su estreno en Madrid, a finales de 2020, Concha Velasco estaba de gira por toda España con esta obra y tenía previsto actuar en Asturias este fin de semana. Fuentes oficiales del Instituto Municipal de Cultura han asegurado que las funciones quedan pospuestas para el próximo octubre, cuando la actriz esté plenamente recuperada. Y es que a sus 81 años, la intérprete sigue siendo una de las figuras más activas del panorama artístico nacional y continúa participando en varias producciones teatrales.