Malagueña y con "una suegra despechada": así es la nueva amiga especial de Cayetano Rivera

El verano de Cayetano Rivera podría decirse que ha sido uno de los más complicados de su vida. Comenzó con el fin de su relación con María Cerqueira, la portuguesa con la que llevaba saliendo más de dos años. Según lo trascendido, tomaron la decisión de mutuo acuerdo, pero, hasta la fecha, ninguno de los dos ha dado más detalles al respecto. Después de su ruptura llegó su mediático altercado con dos agentes de policía en una hamburguesería del centro de Madrid. Una escena que terminó con el hijo de Paquirri arrestado durante varias horas tras ser acusado de resistencia y desobediencia.

Pero esto no ha sido todo. En las últimas semanas también ha sufrido una lesión en un dedo que le ha retrasado su vuelta a los ruedos. No obstante, haciendo uso de los refranes más utilizados en España, después de la tormenta siempre llega la calma y lo que mal empieza, bien acaba. El pasado fin de semana, Cayetano retomó sus compromisos como torero y reapareció en la plaza de toros de Tomelloso, algo que se suma a que su corazón podría estar superando su ruptura con una nueva ilusión.

Hola a todos,

Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este Sábado 23 reaparezco en Tomelloso.

La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre.

¡Nos vemos en la plaza! — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 20, 2025

Así lo ha confirmado el programa TardeAR, que además de informar de que Cayetano estaría de nuevo enamorado, también ha dado algún que otro detalle sobre la identidad de la mujer que ha conseguido conquistarle de nuevo. Su nombre es Patricia y es de Málaga. Conoció al diestro hace mes y medio y, de acuerdo con la información que ha obtenido el espacio televisivo mencionado, su relación avanza «de una manera muy seria».

Por ahora, ambos están llevando su romance desde la más absoluta discreción, y es por ello por lo que Patricia cada vez que comparte algo en sus redes relacionado con el torero, lo hace a través de la lista de mejores amigos de Instagram, lo que significa que solo pueden ver dicho contenido las personas que ella seleccione. Sin embargo, se le olvidó quitar de esa lista de seguidores a su ex suegra, la cual ha sido la encargada de sacar a la luz este noviazgo. Un movimiento que desde el plató de TardeAR han señalado que podría darse desde el propio despecho.

Presentadores y colaboradores de ‘TardeAR’ hablando de la nueva ilusión de Cayetano Rivera. (Foto: Mediaset)

Entre las fotografías que ha compartido, se puede ver la casa de Ronda de Cayetano. Un gesto que confirma, sin duda, la cercanía y la confianza que ya existe entre ellos. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. ¿Se tratará de un amor pasajero de verano o será una relación que aportará luz a una nueva etapa en la vida del hermano de Kiko Rivera? Solo el tiempo lo dirá.