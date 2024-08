Macarena Olona suele utilizar sus redes sociales para recordar los días que, a sus 45 años, han marcado su vida. Entre ellos, el día de su boda con su ya ex marido, cuya indentidad no ha trascendido. La abogada del Estado y política española ha compartido con sus más de cien mil seguidores en Instagram, una imágen inédita del que fue su gran día, aprovechando que se cumplen once años del Sí, quiero. «Se cumplen 11 años del día de mi boda y, aunque el sueño terminó en divorcio, celebro todos y cada uno de los pasos que me han traído a este presente. Incluso los más dolorosos. El tiempo es ese juez soberano que nos da la perspectiva adecuada», ha comenzado diciendo.

«Si no hubiera perdido mi primer gran juicio, un proceso penal por insolvencia punible, no habría decidido ampliar mi formación contable y financiera pagándome un curso en el IESE. Si no hubiera asistido a ese curso en el IESE, no habría conocido a mi marido. Si no hubiera conocido a mi marido, no me habría trasladado a vivir al País Vasco. Si no hubiera vivido en el País Vasco, no habría conocido al papá de Diego, después de separarme. Si no hubiera conocido al papá de Diego, no habría tenido el regalo más maravilloso que la vida me ha dado, mi cachorro (…)», continúa.

Macarena Olona, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«La vida es como un puzzle en el que las piezas encajan del revés. Por eso nunca pierdo la esperanza, porque la experiencia me ha hecho aprender que todo es relativo, que lo que nos parece malo siempre es susceptible de convertirse en bueno; que para quien educa la mirada, la adversidad solo es una oportunidad mal vestida, enfurruñada, que esconde en su interior un fondo fructífero. Pienso en el infortunio como una piedra que hay que saber tallar, que puede llevar en su interior un diamante. Las desgracias son una caja de sorpresas», termina el escrito.

En la imagen, Macarena Olona se muestra de lo más deslumbrando, vestida de novia, con un traje de estilo romántico y clásico, con detalles de encaje delicado. La parte superior del vestido es translúcida y está adornada con encaje con motivos florales, lo que le da un aire etéreo y sofisticado. Las mangas también son de encaje y de longitud media, complementando el look con un toque de elegancia. Por su parte, la falda del vestido es larga y fluida, con detalles en el borde inferior, aportando un acabado refinado al conjunto. Macarena Olona completó su estilismo nupcial con unos zapatos de tacón en tono crudo y joyas discretas.

El (no) affaire de Macarena Olona y Colate

Esta publicación de Macarena Olona llega apenas unos días después de que la que fuera portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados​, y diputada en la XIII y XIV legislaturas por Granada, desmintiera haber iniciado un romance con Colate. Aunque el ex de Paulina Rubio aseguró estar «conociendo», en clave sentimental, a Macarena Olona, ésta desmintió cualquier tipo de relación con el ex de Paula Rubio. «Le he ayudado en un problema legal que tiene, nada más (…) Colate es el ex cuñado de una buena amiga mía», dijo en La mañana de Federico. Además, la natural de Alicante aseguró que está «sola y tranquila» y que «así quiere estar», cerrando con ello las puertas al amor.

Las especulaciones acerca de un posible romance entre Macarena Olona y Colate surgieron a raíz de una publicación del ex concursante de Supervivientes en la que aparecían ambos disfrutando del cumpleaños de un amigo en común, celebrado en Menorca.