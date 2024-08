Cuando parecía que María José Suárez había dado un paso atrás en su sonada separación de Álvaro Muñoz Escassi, la modelo y presentadora de televisión española ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado como nunca antes sobre el ex jinete y su forma de entender las relaciones de pareja. «Durante mi relación con él nunca me lo imaginé con hombres», ha dicho la televisiva, consciente de todas las informaciones que se han lanzado sobre Escassi en los últimos días. «Me da igual que sean hombres o mujeres. Lo que me ha dolido es la infidelidad, y ya me dolió aquella de la que tuve constancia y sabía que era verdad. Ya las demás… ni lo quiero pensar», confiesa.

Para María José Suárez, su historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi fue «muy bonita», y de ahí que no se esperara un final tan convulso a ojos de la crónica social de nuestro país, ni de los suyos propios. «Ha sido una ruptura muy inesperada. La vida sigue, pero necesito mi tiempo para sanar y ordenar las ideas. No imaginaba este final, que ha sido muy feo para una historia tan bonita. Necesito mi tiempo de sanar y de duelo. Poco a poco. Claro que la vida sigue, por supuesto, y voy a estar muchísimo mejor, pero necesito también mi tiempo para sanar y ordenar las ideas», lamenta. Aunque bien es cierto que María José Suárez sí intuía que su relación con Álvaro no iba a ser para toda la vida. «Sabía que iba a pasar, aunque de esta manera tan fea no», ha comenzado diciendo a este respecto.

María José Suárez, por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

«Sí sabía que iba a pasar. En una relación no quiero ni mentiras ni infidelidades. Por eso, nunca me planteé un futuro con él. Yo vivía un presente y me dejaba llevar. Incluso, con amigos en común, decíamos: ‘Con la tontería ya llevamos tres años’. Nos emocionamos, nos ilusionamos y nos enamoramos, pero sabía que esta relación no iba a ser para toda la vida. Lo digo como lo siento», ha añadido la televisiva.

Escassi pidió matrimonio a María José Suárez hasta en dos ocasiones

Durante su entrevista a la revista ¡Hola!, María José Suárez ha confesado que Álvaro Muñoz Escassi llegó a pedirle matrimonio hasta en dos ocasiones. Sin embargo, ella se negó. Me pidió matrimonio varias veces y me regaló dos anillos de compromiso, pero nunca pensé en casarme con él. Sé cómo es y sabía que tarde o temprano iba a dar la cara», asegura. Unas palabras que ha matizado queriendo dejar claro que ha disfrutado «del momento» y de su relación con Álvaro en los años que ha durado su amor. «Cuando he visto algo que no me ha gustado o que no se ha correspondido con lo que considero una relación sana, he cortado. Pero no he estado intranquila mientras he estado con Álvaro».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial)

Fue el pasado mes de junio cuando María José Suárez confirmó, después de muchos rumores de crisis, de distanciamiento y hasta de infidelidades, que había decidido acabar con su relación con Álvaro Muñoz Escassi. Lo hizo a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de cuatrocientos mil seguidores. «Se acabó, con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», expresó.