De Luis Merlo a Lolita Flores: los famosos reaccionan a la muerte de Héctor Alteiro

El mundo de la interpretación se va vestido de luto para recibir una de las noticias más tristes de la temporada: el fallecimiento de Héctor Alteiro, el actor argentino que viajó a España y consiguió conquistar al público gracias a su inagotable talento. Su familia ha emitido un comunicado a través de Pentación Espectáculos, la productora de teatro fundada por el intérprete. El texto dice: «Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida dedicada a su familia y al arte».

Como era de esperar, numerosos rostros conocidos han dado un paso adelante para lamentar esta pérdida. Luis Merlo, Lolita Flores e incluso el presidente del Gobierno han mandado un sentido mensaje.

Lolita Flores

Lolita Flores en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

Como todo el mundo sabe, la hija de Lola Flores es una apasionada de la industria del espectáculo y ha demostrado sus dotes de actriz en infinitas ocasiones. Por este motivo, no es de extrañar que haya sido una de las primeras en romper su silencio.

«Nunca tuve el honor de trabajar a tu lado, pero mi admiración es muy grande, para mi un maestro , un gran señor y siempre que nos veíamos el saludo era cariñoso y de gran respeto hacia ti , desde mi corazón les mando a tu familia @ernestoalterio #malenaalterio_oficial todo mi cariño y mi abrazo enorme. Chao maestro».

Luis Merlo

Luis Merlo en una entrevista. (Foto: Gtres)

Luis Merlo trabajó durante mucho tiempo con Malena Alteiro, hija del fallecido, en Aquí no hay quien viva, una serie de televisión que marcó un antes y un después.

Adios a Hector Alterio uno de los artistas más destacados de su generación, padre, además,

de los también actores Malena y Ernesto Alterio.

Desde aquí mis sentidas condolencias por esta

gran perdida. pic.twitter.com/qrFs3SkNsZ — Luis Merlo (Oficial) (@luismerlo_actor) December 13, 2025

El intérprete ha usado sus redes sociales y ha mandado un mensaje que dice: «Adiós a Héctor Alterio, uno de los artistas más destacados de su generación, padre, además, de los también actores Malena y Ernesto Alterio. Desde aquí, mis sentidas condolencias por esta gran pérdida».

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez en un acto. (Foto: Gtres)

Igual que ha hecho con otros artistas, el presidente del Gobierno también ha querido rendir un pequeño homenaje a Héctor Alteiro después de su pérdida.

«Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos» , ha escrito en su cuenta de X.

Jesús Cimarro

Jesús Cimarro, productor de su último espectáculo, Una pequeña historia, ha declarado: «Se va, nos deja uno de nuestros grandes intérpretes de la escena española y argentina . Tuve el honor de ser su productor en numerosas producciones. Buen viaje, querido Héctor».

Gorka Otxoa

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gorka Otxoa (@gorkaotxoaoficial)

El actor Gorka Otxoa le ha escrito una emotiva carta de despedida a su querido compañero.

«Parecía que iba a ser eterno pero no, se nos fue… a los 95 años y siendo el actor más longevo que seguía encima del escenario, pero ha fallecido Héctor Alterio, grande entre los grandes», empieza diciendo su texto.

«Protagonizó la película que más me ha emocionado y echo llorar en mi vida, El hijo de la novia, viendo yo en su personaje a mi mismísimo aitona, mi abuelo, era clavado. Y luego tuve el inmenso honor de trabajar con él y conocerlo en una de mis primeras películas, Un poco de chocolate. Sin duda el actor con el que más ilusión me ha hecho trabajar en toda mi carrera», concluye.