Lucas de Andy y Lucas, infiel a su pareja: el inesperado triángulo amoroso con la mujer de su productor

Han pasado más de 10 días desde que el dúo musical Andy y Lucas se despidió de los escenarios para siempre. El espectáculo, lejos de ser una emotiva jornada, terminó desatando todo tipo de especulaciones que reforzaban la idea de que entre los dos cantantes existe una gran tensión desde hace meses. De hecho, se ha llegado a decir que incluso protagonizaron una pelea en la que hubo más que palabras en los camerinos del Palacio de Vistalegre de Madrid. En medio de este revuelo, Marta Riesco ha sido la encargada de aclarar y de anunciar el motivo por el que comenzó su distanciamiento, el cual se remonta a hace dos años.

«Todo comenzó cuando pasa un suceso bastante fuerte que perjudica mucho a la banda», comienza a decir la periodista en el programa No somos nadie. «Andy y Lucas tenían un productor que estaba casado con una mujer. En ese momento, Lucas a su vez tenía otra pareja que se llamaba Soraya. Y con el paso del tiempo, el equipo empieza a ver cosas de Lucas con la mujer de su productor, que se llama María José», añadía Riesco.

EXCLUSIVA: «Andy y Lucas se empieza a quebrar cuando su productor se encuentra a Lucas con su mujer en su casa».#NoSomos20O pic.twitter.com/MOCbr0nbd4 — TEN TV (@TENtv) October 20, 2025

Marta aseguraba que le habían contado que, después de sospechar que entre ambos había algo más que una amistad, un día el productor entró en su casa y «se encontró a su mujer manteniendo relaciones íntimas con Lucas». «Esto provocó una pelea bastante importante entre Lucas y el productor donde, según me cuentan, se llega también a las manos. Y Andy, cuando se entera de todo lo que está ocurriendo, se enfada con Lucas porque el productor deja de producir al dúo», proseguía.

La periodista señalaba que, además, María José era íntima amiga de la madre del hijo de Lucas (Soraya), lo que también provocó que surgiera una fuerte pelea entre ellas. Una situación que hizo que Andy estuviera en vilo constante por la integridad del grupo, el cual tenía un grave problema sin productor, quien solo repetía una y otra vez: «Lucas, encima de que te estás acostando con mi mujer, como tú comprenderás, no voy a seguir con la producción de vuestros discos».

Lucas González y su pareja en el tanatorio de su hermano, Pedro González, en Cádiz. (Foto: Gtres)

Finalmente, Marta Riesco explicaba que en la actualidad, Lucas mantiene una relación sentimental con María José. De hecho, el pasado mes de marzo, cuando el cantante se enfrentó a la muerte repentina de su hermano Pedro, se convirtió en uno de los apoyos más sólidos para el intérprete, no separándose de su lado en esos complicados momentos. Varios medios señalan que viven juntos en Toledo y que su relación continúa avanzando por el mejor de los caminos. Tanto es así, que a mediados de mayo de 2024, el intérprete anunció que se iban a casar. Según señaló en una entrevista concedida a Semana, habían decidido dar este importante paso para «hacer más sólido su compromiso y formalizar lo que tenían». Sin embargo, por aquel entonces no desveló ninguna fecha en concreto y, a día de hoy, aún no han celebrado su enlace matrimonial.