El ‘look’ más bizarro de Carrie Bradshaw con el que supera sus estilismos de ‘Sexo en Nueva York’

Es inevitable que al escuchar el nombre de Sarah Jessica Parker no echemos la vista atrás a los años 90 cuando nació una serie que cambiaría la industria de la moda para siempre. Sin duda, la trama de Sexo en Nueva York se ha convertido en toda una biblia para todo aquel fashionista. Gracias a la repercusión que ha traído consigo una continuación, y no, no estamos hablando de sus películas sino, de And Just Like That…, donde las protagonistas de la ficción se encuentran en una nueva etapa de su vida pasados los 50 años.



Tras dos intensas temporadas, Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Parker, está de vuelta. Hace unas semanas, Sarah y sus compañeras de reparto Kristin Davis y Cynthia Nixon, iniciaban el rodaje de la tercera entrega. Unos nuevos episodios que ya se están filmando y que se podrían estrenar a finales de este 2024 o principios de 2025.

El ‘look’ transparente de Carrie Bradshaw

En uno de los nuevos episodios, Carrie Bradshaw ha regresado a los orígenes de su personaje. Si bien siempre se ha caracterizado por lucir un looks atrevidos con los que ha mezclado diferentes estilos, todo apunta que la esencia de la protagonista vuelve a brillar con luz propia una vez más.

Tal y como se puede ver en la fotografía inferior, Sarah Jessica Parker se encuentra en pleno rodaje y ha sido vista bajando las escaleras de su emblemático apartamento con un arriesgado diseño repleto de transparencias. Se trata de un vestido de corte midi que pertenece a la colección primavera 2024 de Simone Rocha.

Sarah Jessica Parker interpretando a Carrie Bradshaw. (Foto: Gtres)

La prenda en cuestión está confeccionada en tul en color nude, con el cuerpo ligeramente encorsetado y falda vaporosa. Patrón que también llama la atención por las rosas 3D que tiene en los laterales de la falda. Mismo detalle que está presente en una chaqueta tipo bómber con bolsillos que luce.

Debido al tejido, Carrie deja al descubierto su ropa interior; un sujetador en color azul turquesa y unas bragas tipo culotte de encaje en tono rosa. Remata el outfit con unas sandalias minimalistas de tacón de Aquazzura y unos guantes de piel rosas.

Otros estilismos

Este no ha sido el único look que se ha filtrado de la protagonista. Esta nueva temporada el volumen y la combinación de distintos elementos y tejidos marcan la tónica de un desfile de moda visual sin precedentes.

Carrie Bradshaw con un vestido en tonos pastel. (Foto: Gtres)Destaca también el vestido boho-chic que lleva en una de las escenas. Un diseño realizado en diferentes alturas en; verde, beige, rosa pastel y morado con mangas hippie. Patrón que combina con un gorro de grandes dimensiones de cuadros naranjas y blancos. A sus pies unas sandalias con suela de madera y un bolso de Gucci.