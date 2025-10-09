El físico de Bertín Osborne no es el mismo que el de hace tres años. El artista comenzó en 2022 -cuando tenía 67 años- una nueva rutina con la que dejaba atrás los malos hábitos para ponerse en forma. Ahora, con 71, el cantante ha logrado adelgazar casi 12 kilos con una dieta muy estricta. La razón por la que Bertín decidió dar este cambio radical en su vida vino de la mano de su edad -y por tener una mayor satisfacción personal-, ya que considera que a medida que pasa el tiempo, hay que mantener un estilo de vida saludable.

La estricta dieta de Bertín Osborne

En 2022, el presentador desveló que había perdido diez kilos en tiempo récord. Además de cuidar más su alimentación, Osborne retomó su rutina de gimnasio para ganar agilidad y músculo. Aunque en un principio le costó mucho, con el paso de los meses se convirtió en un hábito. En cuanto a la alimentación, su secreto no fue otro que «cerrar el pico» y combinarlo con ejercicios físicos que duran aproximadamente una hora y media.

Bertín Osborne antes y después. (Foto: Gtres)

Afortunadamente, en la Hacienda San José -donde vive solo desde su separación con la modelo venezolana-, tiene todo tipo de instalaciones para poder estar en forma como un gimnasio privado, una pista de pádel o las 50 hectáreas de campo.

El secreto de su cambio físico

A lo largo de estos años, Bertín no ha tenido problema a la hora de hablar sobre el secreto de su pérdida de peso. La última vez que se pronunció sobre ello fue en el programa de Pablo Motos. Allí, el que fuera marido de Sandra Domecq contó con que hábito había adelgazado: «Lo que he hecho con mi vida es no cenar. No ceno y me ha cambiado la vida: duermo mejor, he adelgazado 10 o 12 kilos…». Aunque reconoce que siempre ha sido de «buen comer», el artista ahora está realizando una dieta intermitente -un patrón de la alimentación basado en límites de tiempo con períodos de ayuno- libre de «grasas y fritos». Además, también desveló que solo come una vez al día.

Bertín Osborne combina la dieta con el deporte. (Foto: Gtres)

Sin embargo, lo que no ha dejado de incluir en su dieta es su copa de vino. Fiel a su sentido del humor, el artista ha contado que «le da un brillo fantástico en la frente»: «Luego en mi casa me hacen unos huevos revueltos con pavo, o con lo que sea, la copita de tinto y unos picos. Con eso, desayuno y salgo al campo que… ¡Me como a los caballos! Yo como como los perros, una vez al día. Eso sí, a mediodía hay que echarle cojones para comer a mi lado».