Lidia Bedman actualiza su embarazo: «Adiós a las náuseas»

El año no pudo arrancar mejor para Santiago Abascal, de 47 años, y Lidia Bedman, de 39, porque el matrimonio, que ya tiene dos hijos (Jimena y Santiago), aumentará la familia este 2024. Fue la mujer del líder de Vox la que anunció a través de las redes sociales que está embarazada. «Nuestro regalo de Reyes está por llegar», escribió en un post en Instagraml. «Este 2024 seremos uno más», añadió la influencer. «Ahora ya entenderéis mi poca actividad sobre todo este último mes del año pero ni el famoso cariban me hacía efecto. Las nauseas me están acompañado durante casi tres meses todo es para bien», sentenció. Precisamente, ha sido mediante la misma vía donde ha actualizado su embarazo.

Lidia Bedman junto a su marido, Santiago Abascal / Gtres

Actualización del embarazo de Lidia Bedman

Lydia, que está en su semana 16, ha publicado un vídeo en blanco y negro en el que muestra, orgullosa y feliz, su incipiente barriguita en esta dulce espera. Además, ha añadido al clip un mensaje con el que ha indicado que ha dicho adiós «a las náuseas» que le producía estar en estado de buena esperanza. Muy positiva, Bedman, ha añadido también que, ahora, empieza «a disfrutar de las comidas y estoy tan feliz. Yo quiero este chute de energía así toda la vida». Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de cariño dirigidos hacia Lidia Bedman.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L I D I A B E D M A N (@lidiabedman)

Su historia de amor con Santiago Abascal

Santiago Abascal y Lidia Bedman se dieron el ‘sí, quiero’ en 2018 después de varios años de relación y después de nacer sus dos hijos. El enlace tuvo lugar en Alicante, tierra natal de la novia. Para el gran día, la influencer escogió un diseño de José María Peiró, que dejaba toda la espalda al aire, tenía las mangas de encaje y acababa en una pequeña cola. Para el cóctel, que celebraron en una finca cercana, Lidia se cambió de look, del mismo creador, y lo combinó con unas sandalias de Aquazzura.

Santiago Abascal y Lidia Bedman / Gtres

El pasado mes de junio, con motivo de su aniversario, Bedman no dudó en publicar una romántica estampa junto a su marido, pero eso no fue todo, porque, además, añadió un texto cargado de sentimiento. «Baila como si nadie te estuviera mirando (…) Otro año más desde ese día tan importante en nuestras vidas. Un día pasado por agua y polvo del desierto. En Alicante también llueve en junio. Estuvo cargado de emociones y rodeados de familia y amigos», dijo la creadora de contenido.

Sobre Lidia Bedman

Lidia Bedman cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte píldoras de su día a día mostrando así su faceta más cercana. Colabora con diversas firmas de ropa y productos de puericultura que confían en ella. Lidia es una apasionada del mar, de su Alicante natal y de la zona de Galicia.