Kiko Rivera ha sufrido un hackeo en una de sus cuentas de redes sociales. El hijo de Isabel Pantoja (que se encuentra ingresada actualmente en un hospital de Madrid desde hace varios días) ha hecho público un comunicado en su perfil personal para alertar a sus seguidores que, en el caso de que alguien publique contenido en su cuenta personal, no ha sido por su parte.

El pasado miércoles 19 de marzo, algunos de los usuarios de Twitter se percataron de movimientos extraños en su perfil de X. Algunos de sus seguidores se dieron cuenta que las últimas publicaciones de la plataforma propiedad de Elon Musk había sufrido varios cambios, como su foto de perfil y su nombre, que ha pasado a llamarse Kyra, una mujer inglesa que suele publicar vídeos en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos y que ha mantenido los mensajes del pasado del hermano de Isa Pantoja.

Las teorías sobre el movimiento de Kiko Rivera en Twitter

En un principio, se ha apuntado a que el primo de Anabel Pantoja podría haber vendido su cuenta -en la que le siguen más de un millón de seguidores- para que la joven se diera a conocer en España (un comportamiento prohibido e ilegal, por lo que se puede llevar a la cancelación del usuario en Twitter). La segunda opción que se ha barajado en las últimas horas es que su perfil podría haber sido hackeado.

Kiko Rivera en ‘Deluxe’ / Telecinco

Tras los extraños mensajes publicados, las reacciones no se han hecho esperar entre los usuarios de esta plataforma. «Lo de Kiko Rivera vendiendo su cuenta a una cuenta de OnlyFans no estaba en mi bingo», «Le acaban de meter un hackeo histórico a la cuenta de Kiko Rivera. Estoy llorando» o «¿Qué raro está Kiko Rivera, no?», han sido algunos de los comentarios.

Es por ello que, fiel a su estilo, el marido de Irene Rosales ha emitido un comunicado en el que ha desmentido tajantemente que haya vendido su cuenta personal. «Gente, me han hackeado la cuenta de X (llamado anteriormente Twitter) o como carajo se llame ahora», ha comenzado diciendo. A continuación, ha explicado a sus seguidores que, por ello, «no puede entrar»: «Han debido de cambiar la contraseña. No se que harán con ella, pero sinceramente me la pela mucho. Si notáis algo raro, que sepáis que no soy yo. Ya está en manos de mis abogados y pendiente de recuperarlo».

Hailey y Justin Bieber. (Foto: Gtres)

Kiko Rivera no es el único personaje público al que le han hackeado en redes sociales. Hace dos meses, el cantante Justin Bieber vivió un episodio similar. Los seguidores del artista canadiense se percataron que había dejado de seguir a su mujer, Hailey Bieber, con la que acaba de dar la bienvenida al mundo a su primer hijo en común. Tras ello, era el propio intérprete de One Time el que comunicó que no se trataba de un movimiento por su parte, si no que su cuenta había sufrido un hackeo. «Alguien ingresó y dejó de seguir a mi mujer. La cosa se está poniendo fea por aquí», escribió antes de borrar estas palabras.