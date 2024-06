Aumenta la preocupación por Kate Middleton: "Está muy enferma, el tratamiento es agotador"

Kate Middleton se sometió a una «cirugía abdominal» que hizo saltar todas las alarmas. Nadie sabía lo que estaba pasando y esta situación generó mucha tensión, así que la princesa no tuvo más remedio que dar un paso adelante para contar lo que estaba pasando. A través de un vídeo que dio la vuelta al mundo, anunció que le habían detectado un cáncer y que estaba recibiendo una «quimioterapia preventiva».

Después de meses de expectación ha hablado Lady Colin Campbell, la biógrafa de Kate Middleton. Tiene información de primera mano sobre su estado de salud y los comentarios que ha hecho han aumentado la preocupación. La escritora sabe exactamente cómo ha afectado la enfermedad de la princesa a la Casa Real británica. Hay que tener en cuenta que el monarca también está luchando contra el cáncer.

Tras la desaparición de Carlos III de la vida pública se generó un vacío de poder que no fue cubierto por su hijo mayor, el príncipe Guillermo. Ahora se conoce el motivo. El heredero está al lado de su mujer, quien todavía no tiene ninguna fecha prevista para retomar su agenda. Eso sí, Colin Campbell asegura que lo hará a lo largo de 2024, cuando su estado se óptimo. Ahora debe recuperarse

Kate Middleton, durante su comunicado. (Foto: Gtres)

«Katherine está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa», ha declarado al respecto.

La enfermedad de Kate ha hecho que otros miembros de la familia avancen posiciones en la escala mediática.

Beatriz de York ganará notoriedad pública

La Familia Real británica está experimentando una situación compleja. No hay que perder de vista que el país atraviesa por un proceso electoral, por eso es importante que haya representación de la Casa Real en determinados actos. Esa es la razón por la que Beatriz de York y Sarah Ferguson han ganado peso mediático en las últimas semanas.

Los responsables de la institución están intentando tapar la ausencia de Kate Middleton con otros rostros que tienen buena reputación entre el pueblo.

La princesa Beatriz de York, con su marido en un acto (Foto: Gtres)

«He estado diciendo durante años que las chicas York tenían que haber aumentado el número de sus compromisos. Eugenia vive en Portugal, por lo que a menos que vuelva al Reino Unido no le va a resultar posible, pero Beatriz es excelente. Durante las celebraciones del Jubileo de la Reina, hizo una labor excelente con su abuela. Es muy buena en lo que hace. Me encanta que esté asumiendo muchas más cosas y ojalá continúe siendo así», opina la biógrafa de la princesa de Gales en el diario Mujer Hoy.

La reina Camila cuenta con el respaldo del pueblo

Lady Colin Campbell recuerda que la cancelación de la agenda de Kate Middleton ha situado a la reina Camila en el centro de la noticia. Según su información, la consorte se ha ganado el respaldo del pueblo.

La Reina Camila, durante una visita a Shropshire. (Foto: Gtres)

«La gente ha sido muy agradablemente sorprendida por cómo la reina Camilla ha estado funcionando. A mí no me ha sorprendido en absoluto porque sé cómo es. Es una mujer muy sensible, es muy pragmática, tiene una actitud estupenda y realiza su labor sin hacer ningún tipo de alarde. El público se está dando cuenta de todo esto ahora».

La escritora también ha puesto en valor el papel que está jugando Carlos III. Cree que está siguiendo una estrategia distinta a la que hubiera llevado su madre Isabel II, pero los resultados, según su punto de vista, demuestran que no se ha equivocado.