Kate Middleton arrasa en el concierto de Navidad gracias a la modista privada de Lady Di

Diana de Gales fue un absoluto referente de la moda mundial. Tras su fallecimiento dejó estilismos impecables y elegantes que hoy en día siguen de plena actualidad. Por ello, sus recuerdos son el espejo perfecto en el que se mira su nuera, Kate Middleton. La esposa del príncipe Guillermo, comprometida plenamente con su papel dentro de la casa real británica, ha decidido seguir la estela de Lady Di. Desde que comenzó a ser figura pública, no ha dejado de rendirle tributo ni de tenerla presente luciendo creaciones inspiradas en ella o prendas firmadas por Catherine Walker, la artista que fue artífice de muchos de los icónicos looks de Diana y se ganó el sobrenombre de «la modista privada de la princesa».

A lo largo de los años, para acudir al concierto anual Together at Christmas, que se celebra en la Abadía de Westminster de Londres, la mujer del príncipe había versado siempre entre el rojo y el blanco, dos colores muy ligados a la Navidad. Pero en esta ocasión, aunque no se ha desmarcado de los tonos representativos de estas fechas, ha roto con su tradición y ha elegido el verde pino.

El look de Kate Middleton

La princesa de Gales en el concierto de Navidad. (Foto: Gtres)

Kate Middleton ha lucido con soltura un impecable abrigo verde con sello Catherine Walker que adquirió en el año 2020. Se trata de una pieza de patrón entallado y cierre con botonadura cruzada. Los botones añaden un toque luminoso pues están compuestos por una piedra negra y pequeñas incrustaciones brillantes. En el cuello, fue la propia Kate quien pidió que le añadieran un cuello de pelo sintético al tono. Un complemento que hace mucho más abrigada la apuesta para enfrentar las bajas temperaturas que está dejando el mes de enero en Reino Unido.

La princesa de Gales en el concierto de Navidad. (Foto: Gtres)

A pesar de que Middleton ha seguido el protocolo a la perfección y no se ha quitado el abrigo en ningún momento, gracias a la abertura característica de estas prendas y a su movimiento al caminar, hemos podido ver que debajo llevaba una pieza de tartán, un estampado muy relacionado con Escocia. Todo esto lo ha combinado con unas botas de piel de caña alta y vertiginoso tacón diseñadas por Ralph Lauren.

Así ha sido el concierto navideño

El tradicional concierto volvió a reunir a la familia al completo tras seis meses sin dejar una imagen conjunta, lo que convirtió la cita en un momento especialmente significativo. Con el permiso de su madre, los grandes protagonistas fueron George, Charlotte y Louis, que acudieron coordinados con looks de tonalidades similares. Los dos hermanos mayores apostaron por traje de chaqueta mientras Charlotte lució un vestido con cuello blanco, creando una estampa muy cuidada que acompañó a la perfección el carácter solemne del acto.

Los príncipes de Gales con sus hijos. (Foto: Gtres)

El príncipe George volvió a demostrar la madurez que ha ido adquiriendo desde niño y que lo ha convertido en una figura clave en este tipo de eventos. Sus saludos a los invitados, la atención constante hacia sus hermanos y la naturalidad con la que se desenvolvió reforzaron la idea de que entiende bien la responsabilidad que asumirá en el futuro. A su lado estuvo nuevamente la princesa Charlotte, que se mantuvo como su mejor apoyo y aportó complicidad a cada gesto que compartieron durante la velada.

Kate Middleton también dejó momentos memorables más allá de las escenas familiares que protagonizó junto a sus hijos. Entre los instantes más comentados destacó su encuentro con la actriz Kate Winslet, una de las artistas que participó en las lecturas del concierto. La princesa de Gales quiso agradecerle personalmente su presencia en una cita tan especial, un gesto que se sumó a la carta que escribió para todos los asistentes, en la que destacó el significado de estas fechas y el valor de la empatía y la esperanza en tiempos inciertos.