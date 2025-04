El próximo domingo 27 de abril tendrá lugar en el Palacio Municipal IFEMA Madrid la próxima edición de los XII Premios Platino, que reunirá a numerosos rostros conocidos y actores españoles y latinoamericanos. Sin embargo, muchos de los invitados y premiados ya están calentando motores para esta fiesta tan esperada para el séptimo arte. Es por ello que este viernes 25, algunos rostros VIPS se han citado en el Estado Municipal Butarque de Leganés para disputar un partido de fútbol solidario.

Los VIPS que han asistido al partido benéfico

Iker Casillas, Karla Sofía Gascón (que se ha mostrado muy cercana con el ex guardameta del Real Madrid y con el que se ha hecho un selfie) o Marc Clotet, son algunos de los famosos que no han querido perderse el V Encuentro de las Estrellas, que ha reunido en total a 26 asistentes, entre los que se encontraban leyendas del fútbol e intérpretes del cine iberoamericano que se han dividido en tres equipos.

Karla Sofía Gascón junto a Iker Casillas. (FOTO: GTRES)

Además de una previa a los Premios Platino, este partido se ha disputado con la finalidad de recaudar fondos para rehabilitar instalaciones deportivas dañadas por las inundaciones de la DANA de Valencia y que ha afectado a un total de 3.000 niños y equipos de las zonas afectadas. Además de esta recaudación, se subastarán las camisetas de los protagonistas cuyos beneficios también irán destinados a la misma causa.

La emoción a flor de piel de Karla Sofía Gascón

Algunos de los rostros VIPS que han asistido al partido solidario previo a los Premios Platino 2025. (FOTO: GTRES)

Debido al escándalo por unos polémicos tweets del pasado de Karla Sofía Gascón, la actriz a penas ha hecho apariciones públicas y en contadas ocasiones ha concedido declaraciones a los medios. Sin embargo, tras los Premios Oscar, a los que acudió debido a su papel en la película Emilia Pérez, la actitud de la intérprete ha cambiado radicalmente y cada vez se muestra más cercana con la prensa.

Sin duda alguna, la carrera profesional de Karla Sofía ha estado marcada por dar voz al colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, en otras ocasiones ha sido un altavoz para defender causas sociales que ha considerado injustas. En esta ocasión, la actriz ha sacado a relucir su lado más solidario y no ha dudado en acudir a esta cita en la que ha compartido equipo con Marc Clotet, compañero de profesión y marido de Natalia Sánchez Mol.

Otro de los equipos que han participado en el partido de fútbol solidario. (FOTO: GTRES)

«Estoy muy feliz de jugar en un campo profesional», ha dicho entusiasmada la actriz protagonista de Emilia Pérez, que ha desvelado que es su primer partido de fútbol. Sin embargo, y aunque este deporte asegura que no es lo suyo, ha puesto todo su empeño y sus ganas: «Vamos a ver qué sale de todo esto. Tengo 53 años y soy la más vieja de todas. Yo creo que va a ser muy complicado. Lo único que quiero es que no me peguen patadas», ha confesado a la prensa que ha cubierto el partido benéfico de la previa de los Premios Platino.