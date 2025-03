Primeras palabras de Karla Sofía Gascón tras su cancelación: "Mi gasolina es el odio que recibo"

«Mi gasolina es todo el odio que recibo porque me hace superarme». Esas han sido las palabras exactas de Karla Sofía Gascón durante la presentación de su libro, una obra titulado Lo que queda de mí que servirá para mostrar al gran público el lado más desconocido de la artista. En las últimas semanas ha llamado la atención de la prensa nacional e internacional, pues algunos le han acusado de racista, pero ella lo ha negado todo y ha asegurado que saldrá adelante.

Karla Sofía Gascón ha sido cancelada. No asistió a los premios Goya y tampoco pasó por la alfombra roja de los Oscar 2025. Sin embargo, su espíritu de superación le ha ayudado a mirar al futuro con una sonrisa y no está dispuesta a dar ningún paso atrás. «En las redes sociales yo siempre he estado sometida a una masacre incluso antes de esto», ha declarado delante de los micrófonos de la agencia Gtres.

La protagonista de Emilia Pérez admite que las críticas que ha recibido últimamente no son nuevas, pero ha dejado claro que se ha sentido arropada por su entorno laboral. «Todos mis compañeros, de ambos lados de la galaxia, han estado súper amables conmigo y me han mandado mensajes de ánimo». Muchos actores han roto su silencio para mostrar su apoyo hacia Karla, pero ¿quién es el responsable del problema que ha tenido?

La actriz escribió unos mensajes en X (una red social anteriormente conocida como Twitter) que se han vuelto en su contra. Ahora sólo hace falta saber quién ha conseguido que este material trascienda al presente. Según opina Karla: «Esto ha salido por una intención de alguien».

El libro de Karla Sofía Gascón

Lo que queda de mí es una oportunidad perfecta para conocer mejor a Karla Sofía, una actriz que ha revolucionado (para bien) la industria del espectáculo. El libro representa su esencia y advierte: «Creo que se nota cuando escribo yo y cuando escribe alguien por mí porque yo escribo igual que hablo. Sí le pongo mucha pasión y no me gusta extenderme o recrearme, por eso utilizo muchas frases cortas».

La trayectoria de Karla es muy interesante, pero su vida personal tampoco se queda atrás. «Mi historia amorosa es un poco complicada, como toda mi vida. No escarmiento, soy el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, por eso la vida me pone siempre en los mismos sitios, para que lo siga intentando». Quiere compartir su experiencia y quizá su testimonio sirva para ayudar a alguien que ha estado en una situación parecida. Eso sí, lo que ha vivido ella es distinto y dejará a mucha gente sin saber qué decir.

«Yo estaba en una relación muy complicada con una senadora de México y con mi mujer aquí en España. Son cosas muy difíciles y muy complicadas para mi vida», ha explicado al respecto.

Un mensaje importante

Durante este tiempo, Karla Sofía Gascón ha aprendido algo: «El odio no se puede acabar con más odio y eso es algo a lo que estamos acostumbrados. Alguien nos insulta y nosotros insultamos el doble y yo he sido así también. Nos hacen daño y queremos hacer más daño del que nos han hecho y eso es muy triste porque no encontramos la paz nunca».

Más adelante ha admitido: «Yo he sido muy justiciera y una persona a la que le ha gustado tomarse la justicia por su mano. A mí no me tiene que perdonar nadie de nada, a no ser que alguien se haya sentido aludido con las cosas que he podido hacer en mi vida». De esta forma ha zanjado el debate que se ha generado sobre ella en los últimos tiempos.