El productor José Luis Moreno vuelve a ser noticia por sus problemas con la Justicia. El magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno -encargado del caso Titella-, ha firmado una resolución de un centenar de páginas en la que propone sentar en el banquillo al empresario por, presuntamente, liderar una organización criminal -de la que formaban 50 personas- dedicada a conseguir de manera fraudulenta financiación de bancos e inversores.

Según reza al auto, Moreno -que presuntamente se aprovechaba su popularidad- encabezaba la mencionada organización criminal: «Una de sus funciones era generar confianza en las entidades financieras al tratarse de un personaje público» y, de esta manera, aparentar solvencia económica para lograr créditos y para simular, posteriormente, una crisis por incidencias en el mercado o una mala gestión.

José Luis Moreno. (Foto: Gtres)

Concretamente, el magistrado le atribuye al productor delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios, frustración de la ejecución y contra la Hacienda Pública.

Asimismo, el juez considera que también hay indicios para investigar a su ex pareja, Martín Czehmester, por presuntamente defraudar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria entre 2019 y 2020.

José Luis Moreno, contra la Justicia

Esto supone todo un varapalo para la reputación del ventrílocuo, que en el verano del 2021 fue detenido por la operación Titella, por la que fue arrestado durante dos días -aunque pudo obtener la libertad al pagar una fianza de tres millones de euros-. «No soy el capo de nada. No he hecho nada para ocultar dinero. Todo es falso», aseguró entonces Moreno que, a mediados del pasado mes de septiembre, aprovechó para cargar contra la Justicia.

Durante su paso por el South International Series Festival, que tuvo lugar en Cádiz, el productor fue tajante: «Hay jueces sin moral, fiscales corruptos, policías que entran en tu casa, hacen un registro de la Guardia Civil y te roban delante de ti, prácticamente (…). Nos puede ocurrir cualquier cosa. Aparte de tus errores, que nada tiene que ver con el orden, con la democracia, con la pureza y con las instituciones que te tiene que proteger. Y, aunque sea minoría, el cáncer social también está en ellos».

José Luis Moreno en Cádiz. (FOTO: GTRES)

Entonces, Moreno hizo alusión a Ismael Moreno, del que dijo que «estaba podrido». «Se creen que porque es el juez se puede permitir todo. Pero se van a arrepentir. Hasta el último de ellos. Cuando los jueces están mal pagados y están hablando de estafas y de millones, son seres humanos que pierden la moral sin darse cuenta. Todos los demás estamos bajo esa teórica justicia, que hay más de artificio que de justicia. Siguen en su mediocridad, en su espíritu podrido, en su bazofia y en que no están de acuerdo con su profesión, lo que ganan en ella y lo que la vida les ha reparado. Hay delincuentes enmascarados en la Audiencia Nacional», apuntó.