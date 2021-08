Jorge Javier Vázquez sorprende a Terelu Campos con una inesperada revelación

Dos meses después de la muerte de Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez sigue teniendo a la colaboradora muy presente. El presentador ha mantenido una íntima conversación con Terelu Campos en la revista ‘Lecturas’ durante sus vacaciones de verano. Una entrevista que ha aprovechado para contar cómo está viviendo esta etapa y en la que ha sorprendido con una impactante revelación.

“Terelu, me encantaría que volvieras otra vez a ‘Sálvame’”, ha dicho Jorge Javier Vázquez a la hija de María Teresa Campos, que dejó el programa hace ya algún tiempo y no precisamente en las mejores circunstancias. “Veríamos otra Terelu. Me acuerdo que sacabas las exclusivas de tu casa”, ha dicho el presentador. “Debes volver al redil, lo estás deseando”, ha sentenciado Jorge, que ha insinuado que Terelu no está muy contenta trabajando los fines de semana. “Me gusta, estoy muy a gusto”, ha confirmado la presentadora. “Lo que no puedo es trabajar solo un día a la semana”, ha dicho. A pesar de que Terelu le ha preguntado si vería a Alejandra Rubio en ‘Sálvame’ Jorge le ha respondido que “como madre sufriría mucho”.

Uno de los temas de los que han hablado ha sido el reciente fallecimiento de Mila Ximénez. Jorge Javier Vázquez ha reconocido que para él ha sido muy duro: “este año, con la muerte de Mila ha sido el año que más cerca he estado de dejarlo todo por un tiempo y desaparecer”, ha dicho.

El presentador le ha confesado a Terelu Campos que su ojito derecho en ‘Sálvame’ es Kiko Hernández, aunque ha dicho que antes era Mila: “antes, cuando veía la pizarra de los colaboradores pensaba, ‘por favor, la tarde que me espera’. Pero ahora hay que sacarlo adelante. Si me encuentro a Belén, Kiko, Lydia, Matamoros… te sientes relajado”, ha revelado.

Una de las cuestiones sobre las que han debatido ha sido sobre Rocío Carrasco y su entorno. La hija de Rocío Jurado se ha incorporado recientemente a la plantilla de ‘Sálvame’ como defensora de la audiencia, algo que ha sorprendido mucho a ambos: “nunca lo imaginé”, ha dicho Jorge Javier. Por su parte, Terelu ha confesado que no está en contra, pero ha reconocido que le preocupaba su protección.

Aunque de momento se encuentra disfrutando de unos días de descanso, está previsto que Jorge Javier Vázquez vuelva a la televisión con el nuevo reality de Mediaset, ‘Secret Story’. Se trata de una especie de Gran Hermano que ya se ha emitido con éxito en otros países de Europa y que, previsiblemente se emitirá tras el regreso del reencuentro de ‘La última tentación’.