Las alucinaciones que Jordi Sánchez sufrió durante su coma: «Me puse a llorar»

Jordi Sánchez, el actor que da vida a Antonio Recio en la popular serie La que se avecina, ha explicado la dura experiencia que vivió durante la pandemia ocasionada por el coronavirus. El artista estuvo 23 días en coma a causa de una grave neumonía y recientemente ha dado explicaciones sobre esta etapa tan delicada. Según cuenta, tuvo alucinaciones y cuando despertó rompió a llorar porque tomó consciencia del infierno que había atravesado.

Jordi Sánchez insiste en que salió adelante gracias a la profesionalidad de los médicos que le atendieron. Estuvo ingresado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el mismo centro donde falleció la presentadora María Teresa Campos. Jordi preocupó a sus familiares y amigos, pero también a su ejército de seguidores. Por ese motivo publicó una carta en sus redes sociales cuando terminó su recuperación. Lo primero que hizo fue agradecer el trato que había recibido por parte de los sanitarios y después les dedicó unas palabras a sus fans.

Jordi Sánchez durante su entrevista / Redes Sociales

El protagonista de La que se avecina ha explicado que acudió al hospital en plena pandemia porque tenía fiebre. Asegura que se encontraba medianamente bien y que pensaba que todo estaba en orden, pero es cierto que llevaba demasiado tiempo con altas temperaturas, por eso decidió pedir ayuda. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando los médicos le comunicaron que tenía que quedarse ingresado.

Las alucinaciones de Jordi Sánchez durante el coronavirus

Jordi Sánchez ha dado una de sus entrevistas más sinceras. «Cogí el Covid. Después de ocho días de fiebre fui al hospital y tal como entré me dijeron: ‘Te vamos a intubar’. Llamé a mi casa a Barcelona, yo no me encontraba muy mal ni nada y me durmieron 23 días», empieza diciendo. Fue el principio de una larga historia que ha relatado con todo lujo de detalles.

Jordi Sánchez en ‘La que se avecina’ / Telecinco

El artista se ha sincerado en el pódcast de la marca de moda Nude Project. Sus seguidores se han quedado sin palabras al escuchar lo que ha contado sobre «las brutales alucinaciones» que sufrió durante el tiempo que estuco en coma. Asegura que durante un tiempo creyó «que estaba en Colombia». Fue una auténtica pesadilla que afortunadamente tuvo un buen final, pero los efectos secundarios le dejaron unas consecuencias que no consigue olvidar.

El llanto de Jordi cuando despertó del coma

Jordi Sánchez ha explicado que cuando despertó del coma y los médicos rompió a llorar porque se dio cuenta de la gravedad de la situación. «Te despiertas como si tuvieras 35 años más porque no podía andar, no podía comer, cogía la tablet para ver una peli y me pesaba como si fuera una mesa», explica en el podcast anterior.

El artista no ha tenido ningún pudor en reconocer que se emocionó cuando comprobó que todo lo que había soñado era mentira. Incluso llegó a pensar que se había muerto y que estaba presenciando su propio funeral. «Recordaba todo el entierro, todo el funeral y todo. Entonces, cuando me dijeron que estaba vivo, claro, yo me puse a llorar. Un pollo ahí en el hospital que te cagas».

Jordi Sánchez en un evento / GTRES

No ha sido el único que ha atravesado una situación parecida. Antonio Resines tuvo el mismo problema y él también asegura que tuvo alucinaciones. «A mí me dio por la parte negativa y Resines negociaba con Hitler la paz europea. A él también le pasó lo mismo, lo durmieron y también tenía muchas alucinaciones», explica Sánchez sobre la experiencia de su compañero.