Nuevo programa, nuevo invitado. Este jueves acudía a El Hormiguero 3.0 Jordi Évole para presentar su próximo proyecto, la siguiente temporada de su programa de televisión Lo de Évole, que se estrenará próximamente en La Sexta. Durante su intervención, el periodista revelaba uno de los consejos que le dio Pau Donés antes de morir. “A mí la entrevista con Pau Donés me hizo ver que la vida hay que vivirla cada minuto”, comenzaba diciendo.

Instantes después, el Évole añadía que “yo era un agonías y sufría por cosas que no tenía que sufrir”. “Decía que no a cosas como esta. Me decía Tu cara me suena y yo decía ‘no, no, yo tengo una imagen, soy el periodista’. Vete a tomar por el …”, reflexionaba con el toque de humor que tanto le caracteriza.

Es necesario recordar que el artista fallecía el 9 de junio de 2020 tras más de cinco años luchando contra el cáncer que padecía. Enfermedad que lo aparto de los escenarios, pero que también le hizo exprimir la vida hasta el último segundo. Tanto fue así que concedió su última entrevista a Jordi Évole.

Ocho meses después de decir adiós el artista, salió a la luz el documental Eso que tú me das, un documental que se estrenó en cines en el que el cantante conversaba dos semanas antes de su muerte con Jordi Évole. “El día que murió Pau Donés, todos morimos un poco; ahora, como regalo, nos deja un canto a la vida». Así resumió la pieza audiovisual el periodista.

Nuevo ataque de cataplexia

No es la primera vez que Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en directo. Dicha dolencia es un trastorno neurológico asociado a la narcolepsia que consiste en la pérdida súbita del tono muscular en situaciones de emociones fuertes, bien sea de ira, estrés o risa. El periodista la sufre y en varias ocasiones le ha ocurrido mientras era entrevistado. De hecho, durante su paso por El Hormiguero le volvía a ocurrir tras escuchar una de las bromas de las famosas hormigas. «Le está dando», comentaban las hormigas. Pablo Motos mientras, procuraba darle su espacio para que se le pasara este epiosodio. Segundos después era el propio periodista el que decía: «ya está, ya está».

Durante una visita que tuvo lugar el pasado año en El Intermedio, espacio presentado por Wyoming, al catalán le ocurrió lo exactamente lo mismo. El comunicador explicó la primera vez que sufrió este tipo de ataques que la narcoplesia se desencadena cuando, por ejemplo, se ríe mucho y que eso hace que la pared abdominal pierda su rigidez y por eso se dobla irremediablemente hacia adelante. Desde el primer momento, Jordi Évole ha tratado con total naturalidad este tipo de episodios y ha normalizado la situación.