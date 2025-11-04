Jonathan Bailey, el actor de ‘Los Bridgerton’, elegido como el hombre más sexy del mundo

A sus 37 años, Jonathan Bailey, conocido por ser el actor británico que da vida a Anthony, uno de los protagonistas de Los Bridgerton, ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo. Así lo ha publicado una de las revistas estadounidenses con mayor renombre del momento, la cual considera que el intérprete se ha ganado con creces este título por ser la imagen viva de la seducción de este 2025. «Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es completamente absurdo. Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares lo descubran», ha reaccionado el mencionado. Además, añadía que cuando se enteró de la noticia, se encontraba completamente centrado en la producción de la obra de teatro Ricardo II.

Así, Bailey se ha convertido en el primer hombre homosexual al que People ha nombrado como el hombre más atractivo del año. Este título se creó en 1985 por el medio mencionado y, desde entonces, ningún rostro conocido con esta condición sexual había conseguido alcanzar esta esperada distinción por los lectores. Hasta ahora, que el actor de Wicked ha llegado para romper con esta norma no escrita, consolidándose como todo un referente del colectivo LGTBIQ+. Entre los galardonados anteriores más recordados se encuentran Patrick Dempsey, John Legend, Channing Tatum, Ryan Reynolds, Denzel Washington, David Beckham o Matthew McConaughey, entre otros.

Fue en 2020 cuando Jonathan Bailey saltó a la fama gracias a Los Bridgerton. Aunque lo cierto es que a sus espaldas cuenta con una amplia trayectoria profesional más allá de su papel como Anthony (por el que fue nominado a un premio Gold Derby). Comenzó trabajando en la serie Bramwell y, después de interpretar pequeños papeles en varias series de televisión y películas, consiguió un papel principal en la comedia Campus. En 2011 fue elegido como el joven Leonardo da Vinci en la serie Leonardo y actuó junto a Sarah Alexander en la comedia de la BBC Me and Mrs. Jones. Años más tarde también formó parte de Jack Ryan o Testament of Youth. No obstante, desde que llegó a Netflix, sus oportunidades en el mundo de la interpretación se dispararon y fue fichado por exitosos proyectos como Fellow Travelers, Wicked, Ricardo II o Jurassic World Rebirth, entre otros.

Jonathan Bailey. (Foto: Gtres)

En cuanto a su vida personal se refiere, se sabe que nació en una familia numerosa y que es el hijo pequeño y el único varón. En varias entrevistas, ha contado que siempre supo que quería ser actor, algo que finalmente, con el apoyo incansable de sus padres, ha conseguido. «Estaba muy protegido por ellos, pero me dieron la oportunidad de estudiar lo que me gustaba. No falté a ninguna clase. A los 13 años, ya había hecho tres producciones para la Royal Shakespeare Company», contó en una entrevista concedida a The Guardian. Ahora, además de haberse convertido en uno de los actores más exitosos del momento, también ha sido nombrado como el hombre más sexy de 2025, siendo a día de hoy la definición perfecta de la belleza masculina contemporánea.