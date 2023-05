El 2023 no ha comenzado de la mejor manera para Joana Sanz, de 29 años. A principios de año, la modelo tuvo que despedir a su madre, quien luchó contra una larga enfermedad. «Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto tu abrazo, verte reír o bailar… Necesito tu alegría…», se desahogó en su perfil de Instagram. A esto se le sumó el ingreso en prisión de Dani Alves, el pasado 20 de enero, por lo que el jugador de fútbol lleva casi cuatro meses en el centro penitenciario de Brians II.

El deportista, de 40 años, ha sido imputado por una presunta violación a una joven, de 23 años, en los servicios de la discoteca Sutton de Barcelona. En medio de este gran revuelo mediático que se ha generado debido a este entramado, Joana también se ha colocado en el ojo del huracán. La modelo ha confesado en su perfil de Instagram que ya no mantiene ningún vínculo sentimental con Alves y que está volcada en sus diversos compromisos profesionales. Además, ha dejado atrás Barcelona y se ha mudado a Madrid para empezar una nueva vida.

Etapa que se ha visto empañada por las críticas que recibe en las redes sociales, pero también las amenazas que ella misma ha publicado en la mencionada plataforma.

» Joana es una perra», »Ya está con otro», entre otros. Lejos de dejar este asunto ahí, Sanz ha anunciado que va a tomar medidas legales contra aquellos que están invadiendo su intimidad en este sentido. «Esto se va a denunciar. Que le escriban esto a mis amigas amenazándome, es grave», ha escrito también en un vídeo que ha adjuntado.

Joana Sanz no se ha divorciado

Por ahora, parece ser que no se ha realizado el trámite de divorcio entre Joana Sanz y Dani Alves, tal y como ha apuntado Cristóbal Martell y su equipo y que ha sacado a la luz Mayka Navarro en El programa de Ana Rosa: «La magistrada, cuando ordena el ingreso en prisión de Alves, insiste mucho en que aquí hay un alto riesgo de fuga. Qué dice Martell: ‘A ver, no hay ninguna voluntad de huir y, es más, sus hijos ya están viviendo en Barcelona, empadronados en esa vivienda que abandonó Joana Sanz de Esplugues y escolarizados’».

«Y luego hay otro detalle que menciona Martell. Era extraño que la magistrada hiciera referencia a la petición de divorcio. Martell lo que dice es: ‘No sé de dónde ha sacado eso, pero no hay ningún trámite de divorcio iniciado por la señora Joana Sanz’», ha añadido después. Por ahora, sigue en el aire la fecha en la que, finalmente, se celebrará el juicio sobre el caso Alves, en el que se determinará si es o no culpable o inocente de los cargos que se le acusan.