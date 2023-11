El bonito gesto de Jessica Bueno al escuchar una canción de Kiko Rivera en ‘GH VIP’

La organización de Gran Hermano VIP ha sorprendido a Jessica Bueno poniendo una de las míticas canciones de Kiko Rivera, el padre de su primer hijo. La modelo y el hijo de Isabel Pantoja rompieron su relación sentimental hace una década. En 2013 decidieron emprender aventuras distintas y durante un tiempo estuvieron enfrentados, pero afortunadamente han conseguido llegar a un pacto. Tanto es así que Jessica ha tenido un bonito gesto con el DJ cuando ha escuchado Quítate el top, el tema con el que debutó en la industria de la música. Jessica Bueno ha mostrado su mejor sonrisa y ha bailado junto al resto de sus compañeros.

Jessica Bueno sonriendo en ‘GH VIP’ / Telecinco

La concursante de Gran Hermano ha demostrado que los sentimientos que tuvo por Kiko Rivera fueron sinceros. En ningún momento le ha traicionado vendiendo sus secretos al mejor postor, todo lo contrario. Siempre ha guardado el silencio y durante unos años estuvo apartada de la crónica social porque se mudó fuera de España para seguir los pasos de Jota Peleteiro. En 2022 se separó del futbolista, se refugió en su Sevilla natal y poco a poco fue retomando el vínculo con Kiko.

La música de Kiko Rivera a Jessica Bueno

Jessica Bueno ha disfrutado al máximo de Quítate el top, pero no ha sido el único tema que ha amenizado su velada. La modelo también ha tenido el placer de bailar al ritmo de Se me enamora el alma, la canción más representativa de su antigua suegra. Albert Infante, uno de sus compañeros, ha gritado: “Lo que ha unido Isabel Pantoja no lo separe nadie».

No es la primera vez que Jessica Bueno muestra públicamente su buena sintonía con Kiko Rivera y su familia. Desde en GH VIP 8 ha demostrado que la cordialidad y el respeto prevalecen en su relación actual. Incluso, en declaraciones anteriores, Jessica elogió a la actual muejer de Kiko, Irene Rosales. La modelo cree que Irene ha sido una influencia positiva en la vida del cantante.

Jessica Bueno posando con Kiko Rivera / GTRES

La amistad entre Jessica Bueno y Kiko Rivera contrasta con los primeros años de su ruptura, que estuvieron marcados por muchas tensiones. Ahora todo esto se ha quedado atrás y Bueno es capaz de disfrutar del talento de su expareja. El tiempo ha permitido que superen sus problemas, prueba de ello es lo que ha pasado en GH VIP.

Las significativas palabras de Irene Rosales a Jessica Bueno

Irene Rosales en Sevilla / GTRES

Jessica Bueno e Irene Rosales tienen muchas cosas en común. La mujer de Kiko Rivera ha rechazado grandes ofertas por hablar de los Pantoja en televisión, lo mismo que ha hecho Jessica. Por eso Rosales no ha dudado en apoyar a la concursante de Gran Hermano a través de su cuenta de Instagram. «Quiero que se quede una semana más en la casa de Guadalix. Ya estamos en un momento en el que el apoyo es súper importante, sobre todo para poder llegar a la final y en este caso para que Jessica gane porque quiero que gane ella», escribió cuando descubrió que estaba nominada con Pilar Llori.

Cada vez falta menos para conocer quién es el ganador de GH VIP 8 y Jessica tiene posibilidades. Su concurso ha sido muy variado y ha protagonizado momentos interesantes, por eso ahora no puede desistir y es necesario que venza a Pilar. Afortunadamente también cuenta con el apoyo de Anabel Pantoja. La influencer tiene 1.8 millones de seguidores y sus opiniones son muy importantes.