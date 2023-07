Isabel Preysler siempre se ha caracterizado por dar la cara, nunca se esconde de los reporteros y va con la verdad por delante. Nadie sabía qué era de ella ni qué estaba haciendo. Desde la boda de Tamara Falcó había un cierto misterio, pero la reina de corazones ha reaparecido en plena jornada electoral. Ha depositado su voto en el colegio correspondiente y después se ha encontrado con un grupo de periodistas. Ha desvelado cómo se encuentra y también ha hablado de Marta Chávarri.

Marta Chávarri, madre de Álvaro Falcó, ha fallecido de forma repentina a causa de un infarto cerebral. Tenía 63 años y su familia asegura que estaba en uno de los mejores momentos de su vida. Tamara Falcó está fuera de España por su luna de miel, pero todos sus hermanos se dejaron ver en el tanatorio para arropar a Álvaro. Adoraban a Marta, quien siempre ha tenido mucha complicidad con sus sobrinos. Isabel, por razones que se desconocen, no estuvo ni el tanatorio ni en la misa, que se celebró en Madrid. Ahora ha reaparecido y ha roto su silencio.

La relación de Isabel Preysler y Marta Chávarri

Isabel Preysler estuvo casada con Carlos Falcó de 1980 a 1985, así que durante un tiempo fue cuñada de Marta Chávarri, quien se casó con Fernando Falcó en 1982. Las dos fueron marquesas y durante un tiempo estuvieron unidas, pero sus vidas se separaron. Mantenían muy buena relación, a pesar de que no estuvieran en contacto permanentemente. A quien realmente adora Preysler es a su sobrino Álvaro, el actual marqués de Cubas.

Marta Chávarri con Fernando Falcó / GTRES

Álvaro Falcó disfruta de una bonita amistad con su prima Tamara, quien está de viaje de novios. Cuando se enteró de la muerte de su tía Marta intentó regresar a España para arropar a Álvaro, pero era imposible que llegara a tiempo. El marqués de Cubas explicó que no estaba molesto y que todos habían entendido «perfectamente» la ausencia de la mujer de Íñigo Onieva.

Isabel Preysler ha reaparecido en plena jornada electoral para depositar su voto en las urnas y ha hablado de este tema. Ha asegurado que Tamara, pese al golpe que se ha llevado, se encuentra bien y está disfrutando de su primer mes como casada. Eso sí, reconoce que la noticia de la muerte de Marta ha causado estragos. «Claro, Tamara está en su luna de miel y ella está muy bien, disfrutando y feliz. Sí, ha sido un duro golpe, pobrecitos».

Isabel Preysler no quiere hablar de Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler hablando de Tamara Falcó / GTRES

Por algo es la reina de corazones. El nombre de Isabel Preysler está asociado al lujo y a la exclusividad. La madre de Tamara Falcó siempre ha sido muy prudente, a pesar de que no tiene pudor en responder a ninguna pregunta. Eso sí, evita todas las polémicas. Por eso, cuando le han preguntado por Mario Vargas Llosa, ha guardado silencio y no ha querido responder a nada. En ese momento ha entrado en su coche y no ha bajado la ventanilla. Prefiere no complicar un momento que ya de por sí es bastante complicado.