Isabel Gemio olvida su agria entrevista a María Teresa Campos y señala el momento en el que «empezó a morir»

Ha pasado un mes y seis días desde que María Teresa Campos falleciera a los 82 años en Madrid a causa de una insuficiencia respiratoria aguda. Desde entonces, su nombre ha acaparado numerosos titulares donde compañeros de profesión siguen recordándola como una de las más icónicas del mundo de la comunicación. Sin ir más lejos, la última en hacerlo ha sido Isabel Gemio, quien, pese a que se mantuvo durante un largo tiempo distanciada por una polémica entrevista que ambas protagonizaron, ha querido resaltar la maravillosa labor que siempre prestó a la pequeña pantalla: «Es una mujer que vivió por y para la profesión», señala durante su asistencia a la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) celebrada la pasada noche en Madrid.

Haciendo hincapié en la última etapa frente a los focos de la periodista, Isabel Gemio comenta que «María Teresa Campos comenzó a morir el día que le quitaron el trabajo». Unas palabras que, de acuerdo con lo que ella misma ha expresado, ya transmitió a Terelu el día del tanatorio, la cual opina de la misma manera. «No digo durante el final, pero antes podía haber trabajado. El programa que tenía, tenía una audiencia buena. Podría haber estado ahí hasta el final porque a ella le habría dado la vida», explicaba.

Pese a resaltar su carrera y su trayectoria, Isabel Gemio sostiene que tenía un gran cariño a María Teresa Campos pero que no la consideraba de sus amigas más cercanas, aunque sintiera un gran respeto y admiración por ella: «En esta profesión hay mucha frivolidad y se utiliza la palabra amistad con mucha ligereza. Para mí la palabra amistad es sagrada. Los amigos los he elegido yo. Están ahí, en lo bueno y en lo malo. Y no me ha fallado ninguno en esos tiempos en los que no me han ido bien las cosas», sentenciaba.

Señalando indirectamente a la entrevista que mantuvieron, Isabel ha hecho hincapié en que «nunca le ha gustado alimentar la polémica» y asegura que ha estado al lado tanto de Terelu como de Carmen en estos difíciles momentos a los que se están enfrentando tras la muerte de su madre: «Yo soy más partidaria de los hechos que de las palabras. Las palabras se las lleva el viento», comentaba, añadiendo que estuvo junto a ellas brindándoles su apoyo en forma de cariño.

La polémica entrevista que enfrentó a dos compañeras de profesión

Ocurrió en 2021, cuando Isabel Gemio invitó a María Teresa Campos a su canal de YouTube para mantener una charla con ella y, sin esperarlo, la relación de ambas se vio afectada por una pregunta que hacia referencia a la edad de la adoptada malagueña, la cual se mostró visiblemente afectada y optó por lanzar un insulto a su compañera. «Creo que lo de la edad no le gustó y yo no me imaginaba que no le iba a gustar. Cuando me llamó ‘cerda’ yo no le di importancia, pero noté desde el primero minuto que no entraba ni le gustaba nada de lo que yo le preguntaba», confesó Isabel tiempo después.