Isabel Díaz Ayuso ha sido uno de los nombres propios de la semana tal y como ya sucediera en días anteriores. Desde que anunciase que convocaba elecciones anticipadas a la Comunidad de Madrid y hasta la celebración de los comicios, el próximo 4 de mayo, la presidenta seguirá ostentando un protagonismo político importante. Desde hace unos días sabe que su rival en las urnas será Pablo Iglesias, un viejo conocido. Y es que ambos coincidieron en la Universidad Complutense, donde se hicieron ‘colegas’ de esos que salen a tomar cervezas juntos o participan en tertulias. Pronto supieron que sus ideologías estaban en las antípodas, pero lo que quizás no podían adivinar era que acabarían siendo contrincantes luchando por un mismo objetivo.

Algunos de estos recuerdos de adolescencia de Ayuso fueron expuestos por ella misma durante su visita a ‘La Campos Móvil’, el programa de entrevistas de María Teresa Campos. Allí se pudo ver la cara más desconocida de la actual presidenta, cuando era una joven estudiante con aspiraciones políticas. Mucho ha cambiado desde entonces, la primera ella. Su cambio físico de unos años a esta parte es muy notable. En el programa contó que su etapa universitaria supuso «los segundos mejores de mi vida tras los actuales». Se formó, se doctoró y viajó al extranjero para vivir un sinfín de experiencias que la enriquecieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso)

Durante su entrevista con la Campos sacó a relucir por primera vez una serie de fotografías inéditas de su etapa adolescente. Algunas las hemos visto en su cuenta de Instagram, pero nunca antes habían aparecido en un medio de comunicación fotografías de Isabel Díaz Ayuso haciendo prácticas en la universidad o vestida de chándal con sus compañeros.

Desde joven fue una mujer concienzuda con lo que quería. A veces tuvo que dar un paso para atrás al no poder con todo y así se lo contó a María Teresa Campos: «Hice Periodismo, el doctorado y la tesina pero no la tesis, porque quería al mejor profesor, para que me exigiera mucho, y me exigió tanto que no pude». Algo que quizás poca gente sepa es que se metió en política gracias a sus pinitos en la radio y a conocer a gente de otros países.

En la Complutense conoció a Pablo Iglesias, su archienemigo más fiero ahora mismo. Y sí, también el movimiento revolucionario: «Allí conocí el movimiento podemita y era lo mismo que ahora, siempre montando huelgas, intentando paralizarlo todo. Ellos se quedaron ahí, otros nos fuimos fuera y luego volvimos, pero ellos se quedaron viviendo de la política, colocándose unos a otros, vamos, el entramado que tienen ahora», criticó Ayuso ante la veterana presentadora.

Isabel Díaz Ayuso ha cambiado notablemente su aspecto y manera de vestir. Sus obligaciones como cargo público también le obligaban a ello. Hace tan solo unos meses que Look quiso conocer a fondo todo lo que había detrás de la presidenta de la CAM. Para eso contactó con Roberto Sánchez, un experto en asesoría de imagen a políticos. Fue el quien nos dio algunas claves para descifrar su dress code: «En el caso de Isabel su estilo es clásico: Vemos cómo en sus looks priman las chaquetas americanas, faldas midi plisadas o el tradicional traje de chaqueta y pantalón tan extendido en el ámbito empresarial y político. El estilo clásico se crea con prendas básicas, colores neutros (con pocos o ningún estampado) y dando un lugar privilegiado a las prendas atemporales las cuales año tras año siguen siendo imprescindibles en cualquier vestidor clásico».

Nada comparado a cómo lucía en sus años mozos, como se dice coloquialmente. A continuación, su álbum de adolescencia.