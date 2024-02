Isabel Pantoja se ha convertido de nuevo en protagonista de la crónica social de nuestro país después de que la revista Lecturas haya puesto cara a Mariló, una oftalmóloga con la que la tonadillera mantendría una amistad de casi dos décasas y con la que ha sido fotografiada recientemente disfrutando de un paseo por Córdoba. En las imágenes, ambas aparecen con las manos entrelazadas y cogidas del brazo; un gesto que si bien es muy habitual en la cantante, ha desatado todo tipo de especulaciones.

Sobre tales se ha pronunciado (a medias), este jueves, Isa Pantoja. La hija de la intérprete de Marinero de luces o Veneno se ha dejado ver en la emblemática plaza del Callao de Madrid y, preguntada expreasamente por su madre, se ha limitado a decir: «No quiero decir nada y no voy a decir nada de eso. No voy a decir nada, nada, nada, nada. Yo se las cosas me entero por vosotros, entonces no sé No te voy a responder a nada de eso, nada. No quiero decir nada». Unas palabras que, de nuevo, demuestran que entre madre e hija no hay relación ni intención alguna de intentar un acercamiento.

Isa Pantoja en la plaza de Callao / Gtres

Fue el pasado mes de septiembre cuando Isa confesó en el programa Vamos a ver, en Telecinco, que entre ella e Isabel Pantoja se había producido un distanciamiento cuyos motivos reales no han trascendido, por el momento; e hizo partícipes, a su vez, a los colaboradores del espacio, de su pensamiento de que iba a ser casi un milagro que la tonadillera asistiese a su boda con Asraf, que tuvo lugar el 13 de octubre. «No tenemos relación. No sé por qué no quiere hablar conmigo y no quiero que nadie la juzgue como mala si yo no la juzgo. Si no quiere venir a mi boda yo la respeto. La situación obviamente no me gusta, pero no voy a entrar en faltas de respeto ni a juzgarla ni nada», reveló.

Isa Pantoja, sin tapujos sobre su maternidad

Más habladora, al margen de lo anterior, se ha mostrado Isa Pantoja sobre su matrimonio con Asraf y sus ganas de convertirse en madre de nuevo. En las últimas semanas, es digno de mención aquí, son muchos los medios de comunicación que han especulado con un posible embarazo de Isa Pantoja a raíz de las declaraciones de su esposo en GH DÚO y de las suyas propias durante una visita al natural de Ceuta a la casa de Guadalix de la Sierra. «La misma semana que entró ya dije que no. Entonces, bueno, luego si la gente ha seguido diciendo eso, pues yo no tengo que seguir explicando porque ya dije que no una vez y uno no se queda embarazada por el Espíritu Santo, entonces pues ya está. Cuando salga veremos, pero mi pensamiento es que me gustaría ser mamá este año», ha dicho.