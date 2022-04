La semana arrancaba con una gran noticia para Isabel Pantoja, con la que ha puesto el broche de oro a este mes de abril. Pese a la guerra familiar que vive desde hace cerca de un año y medio, la tonadillera pude respirar tranquila, ya que ha sido absuelta por un presunto delito de insolvencia punible por la venta de su chalet de Marbella. Este era el motivo por el que el fiscal llegó a pedir 3 años de prisión para ella.

Isa Pantoja, que ha acudido este viernes a El programa de Ana Rosa, se ha mostrado feliz y orgullosa por la sentencia que ha recibido la intérprete de Marinero de luces. Mientras se encontraba en el Club Social, presentado por Joaquín Prat, la hermana de Kiko Rivera ha confesado que no ha podido hablar con ella de manera directa, pero sí con su tío, Agustín Pantoja, a quien le ha dado un mensaje para que le haga llegar a su madre. “Que me alegro mucho, enhorabuena y que ya iré yo a verla”, ha comentado Isa con una sonrisa de oreja a oreja.

Fue durante la mañana del 26 de abril cuando el juez de lo Penal número 5 dictó la sentencia absolutoria. Información que habría sido comunicada a la artista durante la jornada del pasado lunes. De esta manera, Isabel Pantoja pone punto final a este entramado mediático que la colocó de nuevo en el ojo del huracán.

Por otro lado, Kiko Rivera, quien aseguró en Semana Santa que había perdido a su madre, también ha reaccionado. Sin embargo, el DJ ha dado un paso al frente y ha intentado ponerse en contacto con ella. Ha sido Irene Rosales la encargada de desvelarlo durante un concierto de su marido, espectáculo que tuvo lugar el 28 de abril en Sevilla. “Kiko ha escrito a su madre y lleva diciendo un año que se arrepiente de ciertas cosas o de haberlas dicho de determinada manera. Es súper claro y todo lo que dice, lo dice sin filtro”, ha asegurado.

La excolaboradora de Viva la Vida, no ha querido revelar más detalles sobre el contenido entre madre e hijo. “Me mantengo al margen de todo lo que quiera escribir a su madre. Sé que la ha escrito, que se ha puesto en contacto. Yo he salido escardada de sus problemas familiares y no quiero enterarme de las cosas”, ha finalizado. De esta manera, parece que las aguas vuelven a su cauce y que se produce una tregua después de varios meses alejados.