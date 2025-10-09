Íñigo Onieva presume de nuevo proyecto y debuta en un photocall como empresario: "Vienen cosas"

A pesar de que desde siempre ha pertenecido a la jet set de nuestro país, Íñigo Onieva saltó a la fama tras conocerse su relación sentimental con Tamara Falcó. Con el paso de los años, ha sabido hacerse un hueco importante en el mundo empresarial, siguiendo los pasos de su familia en este sector. No obstante, nunca había posado como tal en un photocall, ya que siempre ha preferido mantener su faceta profesional en un discreto segundo plano. Hasta ahora, que ha roto con esta norma no escrita acudiendo al décimo aniversario del restaurante Tatel en Madrid y atendiendo a los medios de comunicación como un hombre de negocios y no como el marido de la marquesa de Griñón.

«Preguntas que sean fuera de lugar, ya sabéis que no respondo nada», comenzaba a decir a los reporteros, dejando claro que no iba a contestar a nada que no tuviese relación con el evento en el que se encontraba o su trayectoria. Continuaba comentando que no había dudado ni un momento en asistir a la especial cita para mostrarse como un férreo apoyo de su socio Manuel Campos Guallar, elogiando su gestión en el mundo de los negocios. «Es que aguantar diez años en el mundo de la restauración es todo un hito. Así que muy orgulloso de que esta marca siga a tope todos los fines de semana y cada día. Y además con una expansión global muy interesante», explicaba.

Íñigo Onieva en el 10º aniversario de Tatel en Madrid. (Foto: Gtres)

«No paran de abrir y cerrar restaurantes. Y mantener la calidad y la exigencia del servicio en restauración, y sobre todo en Madrid, que no para de ser más exigente, la verdad es que es para admirar. Es un reto constante», añadía. Antes de concluir, el yerno de Isabel Preysler hacía hincapié en que solo quería «apoyar al equipo y celebrar con ellos» porque, en su caso, todo lo que sabe sobre la hostelería ha sido gracias a ellos. «Cómo funcionan las tripas de este negocio lo he aprendido con ellos», confesaba. Y es que cabe destacar que Íñigo Onieva trabajó como director en Mabel Capital, una de las filiales del grupo que gestiona restaurantes como Tatel y es por ello por lo que se vinculó profesionalmente con la marca y siente un gran cariño hacia ella.

Al mismo tiempo, aprovechando su intervención con los medios, Íñigo Onieva revelaba que, además de Casa Salesas, tiene un nuevo proyecto gastronómico en marcha que no tardará en ver la luz. No obstante, no ha querido desvelar ningún detalle al respecto, limitándose a decir que «vienen cosas nuevas» y dejando en un completo misterio en qué consistirá, cuándo será su apertura y en qué ciudad estará.

Tamara Falcó no estuvo al lado de su marido en este photocall, ya que tuvo que cumplir con otro compromiso profesional celebrado también en la capital madrileña a la misma hora y en la misma fecha. Se trataba de la IV edición de los Premios Talento Fashion de la revista ¡Hola! Íñigo, tal y como adelantó antes de atender a la prensa, no quiso hablar sobre la ausencia de su mujer, aunque antes de finalizar, señaló que su pareja «está estupenda» y que «todo iba muy bien», dejando entrever que su matrimonio continúa avanzando por el mejor de los caminos.