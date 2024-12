El matrimonio formado por Íñigo Onieva y Tamara Falcó se encuentra en el ojo del huracán después de que comenzaran a circular rumores de crisis en la pareja, que se dio el ‘sí, quiero’ el 8 de julio de 2023 en el palacio de El Rincón. Ahora, Íñigo Onieva ha reaparecido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, al ver a la prensa su actitud ha llamado la atención.

Si bien en un primer momento ha saludado con normalidad, tal y como suele hacer en este tipo de situaciones, segundos después ha mostrado su enfado cuando ha sido preguntado por su relación con la marquesa de Griñón.

Íñigo Onieva en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

«Nada que decir. No me sigas, por favor», ha comentado, visiblemente molesto. Ha sido en ese instante cuando ha cambiado el rumbo y se ha dado la vuelta para evitar así a las cámaras. Sin embargo, ha retrocedido sus pasos para poder continuar con la ruta que tenía planeada. «Entonces, ¿no hay crisis?», ha preguntado el reportero, a lo que Onieva ha respondido: «Ninguna».

Íñigo Onieva en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

Tras esta pregunta se ha vuelto a dar la vuelta. «No me sigas», ha insistido hasta que se ha parado en seco. «A ver, un segundo. Te he pedido, por favor, que no me grabes. Nada más que decir», ha comentado al mismo tiempo que ha girado la cámara del reportero. Después de este episodio se ha marchado.

Tamara Falcó reclama tiempo a Íñigo

Hace tan solo unos días, salió a la luz que Tamara Falcó le reclamaba tiempo a Íñigo Onieva, según informó Diez Minutos. Y es que, sus apretadas agendas limita su conciliación familiar. Por un lado, la aristócrata cuenta con sus diversas colaboraciones, asistencias a eventos, así como su intervención en El Hormiguero, mientras que Onieva está inmerso en su último proyecto empresarial: Casa Salesas.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva. (Foto: Instagram)

Se trata del restaurante que abrió sus puertas el pasado 13 de mayo que se ubica, concretamente, en el cruce entre la calle Fernando VI y la calle Regueros. Según el citado medio, la hija de Isabel Preysler le está pidiendo a su marido que saque más tiempo para estar juntos.

Lo cierto es que tras su apertura, la cual recibió varias críticas a través de las reseñas de Google, Onieva decidió volcarse más con el negocio. Esto ha propiciado tener menos tiempo libre. Además, a esto se suman sus constantes viajes para coger ideas de platos.