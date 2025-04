La tarde de este martes, 8 de abril, la iglesia de San Agustín, situada en la Colonia de El Viso, en Madrid, ha acogido un emotivo acto en memoria de Paloma de Urquijo y Eulate, madre de Borja Prado y reconocida figura en el mundo ganadero, fallecida a los 96 años a finales del pasado mes de marzo. Durante la ceremonia fúnebre, a la que asistieron familiares, amigos cercanos y destacados representantes del ámbito empresarial, político y taurino, se ha recordado la trayectoria de una mujer que dejó una profunda huella en la crianza de toros bravos en España. Días antes, el 27 de marzo, numerosas personalidades, entre ellas la infanta Elena, ya habían mostrado sus respetos en el tanatorio de Tres Cantos. También este lunes en la madrileña Basílica de la Milagrosa.

​Entre los asistentes a la ceremonia religiosa destacan la jurista y política española Esperanza Aguirre; el empresario Juan Abelló junto a su esposa, Ana Gamazo; y Cari Lapique, entre otros. La presencia de Lapique es especialmente significativa, ya que está retomando gradualmente su vida social tras las recientes pérdidas de su esposo, Carlos Goyanes, en agosto de 2024, y de su hija mayor, Caritina Goyanes, fallecida apenas semanas después. Este proceso de reaparición pública ha sido paulatino, contando con el apoyo constante de su círculo cercano. ​

Esperanza Aguirre en el funeral de Paloma de Urquijo y Eulate. (Foto: Gtres) También se han sumado al homenaje Nuria González y Cristina de Borbón-Dos Sicilias, quienes han acudido para mostrar su cercanía y afecto a los allegados de Paloma de Urquijo; así como la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Aunque no se les ha visto juntos en ningún momento y, probablemente, no hayan cruzado palabra, ambos han coincidido en el mismo lugar y a la misma hora dentro de la parroquia, lo que no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación congregados en el lugar. Su presencia, pese a la distancia protocolaria, subraya la relevancia del acto y el respeto compartido hacia la figura de la homenajeada. Para la ocasión, la infanta Elena ha lucido un conjunto sobrio y elegante, acorde con la solemnidad del acto. La hermana del Rey Felipe VI ha optado por un traje sastre negro de corte clásico, combinado con una blusa blanca de estampado de lunares en negro, que añade un sutil toque de personalidad al conjunto. Ha completado el look con unos zapatos de tacón medio con abertura delantera y un bolso negro de piel de la firma Prada, de líneas estructuradas y asas claras, aportando un aire sofisticado y atemporal. La infanta Elena se ha mostrado serena y con una actitud afable, incluso regalando alguna sonrisa a los fotógrafos. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre asuntos de actualidad relacionados con su padre: ni la reciente demanda presentada por el Rey Juan Carlos I contra Miguel Ángel Revilla, ni los rumores sobre la inminente publicación de sus memorias.

Apasionada defensora de la tradición taurina y figura clave en el mundo del campo bravo, Paloma de Urquijo fue el motor detrás de la ganadería Torrealta. Fue la primera esposa de Manuel Prado y Colón de Carvajal, con quien adquirió en 1979 esta finca que, con el paso del tiempo, se convertiría en un referente dentro del panorama ganadero español. Reconocida por la excelencia y nobleza de sus reses, Torrealta ha estado presente en plazas tan emblemáticas como la Maestranza de Sevilla. Tras dirigirla durante más de veinte años, Paloma traspasó las riendas a su hijo Borja Prado en 2013. Hoy es su nieta Pilar quien lidera el proyecto, asegurando así que el legado familiar continúe vivo y con fuerza.