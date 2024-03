Inés Arrimadas se deja ver con su nuevo novio, Guillermo Díaz, en la Semana Santa de Málaga

Inés Arrimadas (42), la que fuera líder de Ciudadanos, ha sorprendido este Jueves Santo al oficializar su nueva relación sentimental tras divorciarse del que fue su marido durante seis años, el exdiputado del Parlament de Catalunya Xavier Cima, padre de sus dos hijos, Àlex, de 3 años, y Marc, de uno. La política ha elegido la ceremonia del traslado del Cristo de la Buena Muerte a hombros de los legionarios hasta su trono procesional, en Málaga, para confirmar su noviazgo con Guillermo Díaz (57), ex diputado de la misma formación. Ambos han protagonizado un beso con el que han terminado con los rumores que los relacionaban desde hace un tiempo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se dejan ver juntos en público, ya que ambos asistieron juntos a la capilla ardiente del padre de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, el 21 de agosto de 2023. Entonces, Inés todavía estaba casada con su marido y no compartió la separación con su entorno hasta octubre. En 2020, él también mostró en su perfil de Instagram su complicidad.»Hay personas que te hacen creer que no hay desafío imposible. En esta foto hay una de ellas, la otra soy yo», dijo junto a una imagen de ambos en el Congreso de los Diputados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guillermo Díaz (@guillermodiazcs)

Ahora, según desvela El Mundo, sabemos que el noviazgo entre ambos «va muy en serio». El acto en el que han aparecido tan cariñosos no es baladí: Guillermo Díaz tiene mucha devoción por este acontecimiento de la Semana Santa, donde La Legión, que interpreta la canción El novio de la buena muerte durante la procesión, tiene un papel fundamental. De hecho, su padre fue coronel de infantería y estuvo destinado en La Legión durante mucho tiempo, al igual que su abuelo materno. Las respectivas familias se conocen y han aceptado a la perfección tanto a Inés como a Guillermo que advierten no se van a esconder y se van a dejar ver en público juntos.

Yo, en Málaga; tú, en Jerez

El único inconveniente a esta relación es la relativa distancia que separa Málaga, donde vive él, de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde reside ella. Los resultado de las elecciones generales, autonómicas y municipales del pasado 2023 transformaron el mapa político español y obligaron a la portavoz de Ciudadanos a dimitir. Inés Arrimadas se enfrentó al año más vertiginoso de su vida: en abril se instaló en Jerez, donde nació. “Cualquiera que tenga hijos en una ciudad lejos de los abuelos sabe lo difícil que se vuelve conciliar cuando ellos no están cerca. En nuestro caso, ni en Barcelona ni en Madrid hemos tenido nunca a nuestros familiares cercanos y, con dos niños tan pequeños, hemos decidido mudarnos a Jerez para poder tener cerca a la familia. ¡Ellos están encantados!”, explicó ella misma en sus redes sociales. En julio anunció que se retiraba de la política. En noviembre, trascendía su divorcio de Xavier Cima, al que había conocido en el Parlamento de Cataluña y con el que se había casado en 2016. En diciembre compartía con sus seguidores su nueva aventura profesional de la mano de Recurrent Energy, una multinacional dedicada al sector de la energía solar, donde trabaja como responsable de la comunicación y de la parte de sostenibilidad de la empresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inés Arrimadas (@inesarrimadas)

Por su parte, la actual pareja de Arrimadas, anunció en junio de 2023 que también dejaba la política y su escaño como diputado de Ciudadanos por Málaga. «Esta etapa de siete años en el Congreso llega al final y con ello termina mi tiempo en política. Es bueno que la política sea temporal. Es bueno implicarse en política pero también es bueno saber irse», ha afirmado Díaz, quien ha reconocido que tuvo ofertas de otros partidos (el PP) para seguir en la política pero que las rechazó. «Mis ideales son liberales. Creo en la racionalidad, la ilustración y el humanismo. Es importante ser coherente con tus ideales, no venderlos porque lo único que tenemos seguro es nuestra palabra», manifestó. En aquel momento también se refirió a Arrimadas a la que definió como «mi brújula y mi ejemplo».

Político, escritor y fan del cómic

Guillermo regresó al puesto que tenía en el ayuntamiento de Málaga antes de meterse en política. Actualmente, desarrolla su labor en la empresa que gestiona el Teatro Cervantes, el Cine Albéniz, el Teatro Echegaray, el Festival de Cine de Málaga y la Málaga Film Office. Además, el ex diputado de Ciudadanos también da clases en un máster en la universidad de oratoria y liderazgo, ha escrito tres libros -Hipatia de Alejandría (2009), Las mentiras del cine bélico (2013) y Grandes batallas en la pantalla (2021)- y es un apasionado del cine, los cómics y de la música heavy. Y, por lo visto, también de la Semana Santa, el marco en el que se ha animado a confirmar lo que era un secreto a voces en la política: su noviazgo con Inés Arrimadas.