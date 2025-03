India Martínez le ha dedicado unas significativas palabras a Will Smith tras el comentado beso que se dieron en los Premios Lo Nuestro. La cantante cordobesa y el actor se conocieron el pasado verano en Marbella, en la fiesta benéfica que organiza cada año la Fundación Starlite. La artista acudió para interpretar algunas canciones de su repertorio y el protagonista de El príncipe de Bel-Air como invitado estrella. Entonces, pudo apreciarse una gran complicidad entre ellos y como el estadounidense se asombraba con la voz aflamencada de la intérprete de 90 Minutos. Desde entonces, ambos han compartido en sus respectivas redes sociales que ha surgido una amistad especial hasta tal punto que decidieron colaborar en First Love, su primer tema musical en común.

Las palabras de India Martínez tras su polémico beso

El 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, la cantante y el actor compartieron en sus respectivas redes sociales que habían compuesto una canción juntos que interpretaron días después en el escenario de los Premios Lo Nuestro. Una actuación que fue muy polémica y muy comentada ya que, además de la complicidad entre ambos, protagonizaron un apasionado beso que dio mucho de que hablar ya que, hasta lo que se sabe, la artista mantiene una relación sentimental con Ismael Vázquez, con el que lleva varios años de relación. De hecho, sus cuentas personales se llenaron de palabras en las que los usuarios comentaron el beso y su gesto de cariño más allá de la interpretación de la misma. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, LOOK ha podido saber que Will e India son grandes amigos y que no existe nada más allá entre ellos.

Semanas después de recibir críticas por su actuación conjunta, ahora la artista andaluza ha acudido a sus redes sociales para agradecerle al actor haberle tendido la mano y haber formado parte de su nuevo disco. «Hay cosas que uno nunca se atrevería a soñar, pero la energía del universo hace su magia y va, y de repente sucede. Acaba de salir el nuevo álbum del gran Will Smith y yo tengo la bendición de formar parte de él. ¿Ya lo escucharon?», ha comenzado diciendo en su publicación de redes sociales.

Además de manifestar su agradecimiento al actor americano, la intérprete de Si ella supiera (su canción con Melendi), ha aprovechado la ocasión para dejar claro que su relación va más allá de lo profesional. A través de un carrete de imágenes, la cantante ha compartido algunas fotografías y momentos con Will fuera de un escenario o un estudio de grabación y con las que da cuenta de la estrecha amistad que tienen: «Gracias querido Will por ser tan generoso conmigo, hacerme vivir todos estos increíbles momentos, creer en mi música y compartirla con el mundo. Sobre todo por hacerme el regalo de conocer la gran persona apasionante, inspiradora, y alegre que eres, con un corazón gigante. I love you. Congratulations».