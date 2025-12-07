La impactante foto de Kiko Matamoros después de operarse los párpados: "Le hacía falta"
Kiko Matamoros se ha ausentado de su puesto de trabajo en canal Quicky
"Me han realizado una blefaroplastia en los párpados superiores e inferiores"
Kiko Matamoros se ha hecho un nuevo retoque. Esta vez ha entrado a quirófano para operarse los párpados y no ha dejado pasar demasiado tiempo para compartir el resultado final. Es más, ha publicado una foto justo después de salir del quirófano. Haciendo gala del sentido del humor que siempre le ha caracterizado, ha escrito un comentario debajo de la imagen que dice: «Le hacía falta un repaso al Gran Torino».
El colaborador reconoce que es bastante coqueto: hace deporte, cuida su alimentación y se ha puesto en manos de profesionales en más de una ocasión. Sin embargo, piensa que siempre hay algo que mejorar, así que esta vez ha modificado la parte de arriba de su rostro: «Me han realizado una blefaroplastia en los párpados superiores e inferiores». Como era de esperar, su cuenta de Instagram, donde acumula 500.000 seguidores, se ha llenado de comentarios. De momento, hay 2.500 personas que han querido ponerse en contacto con él.
Algunos fans han aprovechado para preguntarle sus dudas. «Yo también quiero hacerme eso, ¿cuánto tiempo tardas en recuperarte?», le dice una seguidora. A lo que él responde: siete días. A pesar de que deba estar una semana guardando reposo, no sería de extrañar que le viésemos en televisión más pronto que tarde porque es muy activo y no sabe estarse quieto.
Kiko Matamoros tras su último retoque. (Foto: Instagram)
Muchos le han felicitado por haber dado el paso, aunque otros le han recordado su pasado con Hacienda. «Habrás pagado en efectivo, ¿no? Hacienda te sigue esperando», le ha escrito un usuario. Kiko no se ha quedado callado y le ha respondido: «No, admiten corticoles», haciendo referencia a unos cheques regalo que hay en El Corte Inglés.
La clínica de confianza de Matamoros
Kiko Matamoros ha apostado por la Clínica Capilar Velázquez, un centro que se encuentra en Madrid. Tal y como explican desde la página web oficial: «Somos una clínica especializada en ofrecer soluciones efectivas y avanzadas para sus necesidades de cabello, barba , ceja y otros tratamientos capilares. Con un equipo de médicos cirujanos altamente capacitados y comprometidos con su bienestar, estamos aquí para ayudarlo a recuperar su confianza y vitalidad».
A sus 68 años, el colaborador se ha propuesto conseguir su mejor versión. Hace unos meses, para evitar sorpresas, anunció en su programa de canal Quicky que iba a hacerse un nuevo retoque. «Voy a quedar como un niño de 17 años. Estoy aquí que me voy a hacer la blefa arriba y abajo. Ahora vendrá la doctora a explicarme cómo me lo hago», comenzó diciendo. «Los resultados que he visto en algunos amigos han sido espectaculares. La mirada es uno de los rasgos que más definen tu rostro, y una mirada sin signos de cansancio, bolsas, y efecto lifting es todo lo que necesito».
Kiko Matamoros durante la presentación de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)
Matamoros tiene mucha experiencia entrando y saliendo del quirófano, así que comparte sus dudas y experiencias sin ningún pudor.
La nueva etapa de Kiko Matamoros
Después de estar dos décadas trabajando en Mediaset, el colaborador salió del grupo para emprender una nueva aventura. Ha trabajado en TVE, pero el programa donde participaba, La familia de la tele, resultó ser un auténtico fracaso y ahora ejerce su profesión en canal Quicky y Ten, una cadena de la TDT.
En el terreno personal, sigue con su mujer, la modelo Marta López Álamo, y ha solucionado todas las diferencias que tenía con sus hijos.