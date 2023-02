Las imágenes inéditas de Sebastián Yatra y una modelo que podrían molestar a Aitana

Aunque eran muchos los movimientos que apuntaban a que Sebastián Yatra y Aitana habían iniciado una relación amorosa después de que ésta última rompiera con Miguel Bernardeau, lo cierto es que ambos están haciendo sus respectivas vidas como si únicamente de amigos se tratase. En las últimas semanas, ninguno de los dos cantantes ha hecho alusión a una posible historia de amor en común, centrándose en sus respectivas carreras profesionales pese a que los rumores que giraban en torno a ellos cada vez eran más fuertes. Sin embargo, todo saltaba por los aires cuando salía a la luz la imagen de la nueva canción del intérprete, en la cual aparece desnudo y abrazando a Milena Smit, con quien también goza de una muy buena relación amistosa.

Desde ese momento, muchos fueron los comentarios que apuntaban a que quizá con quien había iniciado un noviazgo el colombiano era con la actriz. Algo de lo que la cantante española no quiso opinar, probablemente sin llegar a imaginar que, semanas más tarde, sería otra la chica que apuntaba a haber ocupado el corazón del de Medellín. Esta no es otra que Zaira Nara, modelo y hermana de la conocida Wanda Nara con quien Sebastián tuvo oportunidad de disfrutar del tradicional carnaval de Brasil, aunque no lo hicieron solos. En varios vídeos publicados por ambos protagonistas en redes sociales ha podido verse como otra de sus acompañantes era la esposa de Mauro Icardi, que a juzgar por los clips parece haberlo pasado genial en la fiesta.

Nos llegan estas imágenes del cantante Sebastián Yatra muy bien acompañado y pasandoselo muy bien por Brasil. ¿Que opinará su amiga Aitana de estas imágenes?👀 pic.twitter.com/Aix2hHRQlh — 𝑉𝐼𝑉𝐼𝑀𝑂𝑆 𝐶𝑅𝐼𝑇𝐼𝐶𝐴𝑁𝐷𝑂 (@vcriticandOT) February 28, 2023

Como no podía ser de otra manera, el contenido íntegro de esta quedada aparentemente amistosa no ha trascendido a las cuentas de Instagram de los dos protagonistas. Ambos han preferido mantener una parte de su viaje a Brasil en la más absoluta hermeticidad, y sin embargo, podría ser clave para entender de dónde sale su vínculo. Y es que, la cuenta de Twitter Vivimos Criticando ha sacado a la luz una serie de instantáneas en las que Sebastián y Zaira gozan de una gran complicidad, llegando incluso a bañarse en la playa sin ropa interior, además de aprovechar para hacerse selfies en solitario. De esta manera, son muchas las personas que han indicado que quizá ambos habrían iniciado una relación amorosa, aunque por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado y todo, a ojos de sus fans, se trata de una amistad que no va más allá.

No obstante, cabe la posibilidad de que Zaira Nara sea la nueva mujer que se sitúe en el ojo del huracán al dejar a Aitana en un segundo plano. Aunque sea como fuere, y pese a haber compartido muchos momentos juntos, ni la ex concursante de Operación Triunfo ni el intérprete de Cristina han hecho ningún comentario que pueda indicar que hayan dado un paso más allá en su amistad, decantándose por guardar silencio respecto al tema.