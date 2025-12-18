Un hombre propina una paliza a Justin Bieber delante de su mujer, Hailey Bieber

Justin Bieber ha hecho saltar las alarmas en más de una ocasión por su comportamiento, sus malos modales con la prensa y su controvertido estilo de vida. Sin embargo, ahora se está hablando de él por un motivo muy distinto: ha sido víctima de una agresión. Un conocido medio americano ha publicado las imágenes de la pelea y, como era de esperar, el material no ha tardado en dar la vuelta al mundo. En el vídeo se puede ver cómo el cantante se cae al suelo y su agresor, el hombre con el que estaba discutiendo, aprovecha para darle varios golpes.

«La prensa internacional se ha hecho eco de este suceso y cada vez son más los que están preocupados por el estado de Justin. El cantante ha atravesado situaciones muy complicadas y se ha visto envuelto en escándalos de diferente índole. El problema es que, en esta ocasión, se ha visto involucrado en una discusión de alto voltaje delante de su mujer, la modelo Hailey Bieber. A pesar de los rumores que circulan sobre ellos, la pareja se mantiene firme. Se casaron en 2018, tienen un hijo en común y de momento están unidos.

La pelea de Justin Bieber

Justin Bieber con el rostro serio. (Foto: Gtres)

TMZ ha explicado que la agresión que ha sufrido Justin Bieber no es actual, sino que tiene «un tiempo». La cuestión es que alguien quería «proteger» al artista y no publicó las imágenes, pero después cambió de opinión y decidió modificar sus planes. Tal y como puede apreciarse en el material que circula por X y otras redes sociales, Justin le planta cara a un hombre con el que estaba teniendo una acalorada discusión. La tensión fue en aumento y, de un momento a otro, el agresor empieza a dar golpes.

Justin se cayó al suelo durante la paliza y el hombre que le estaba pegando aprovechó para propinarle más golpes. Todo esto, como decimos, delante de su mujer. La escena ha preocupado a los seguidores de Bieber, quienes consideran que debería pedir ayuda cuanto antes y alejarse de cualquier tipo de conflicto.

CAPTAN A JUSTIN BIEBER EN ACALORADA PELEA Durante las primeras horas de este miércoles 17 de diciembre, se dio a conocer un metraje donde el cantante canadiense @justinbieber es brutalmente golpeado por un hombre con el que mantuvo una #discusión momentos antes. El metraje,… pic.twitter.com/4BrAelNQM7 — 24 Morelos (@24_morelos) December 17, 2025

Como es normal, Hailey Bieber se quedó paralizada al ver a su novio involucrado en una paliza tan violenta. La modelo no supo como reaccionar y hay mucha gente que también está preocupada por ella. Tiene 29 años y, antes de conocer al intérprete de Sorry, disfrutaba de una gran proyección. Ha colaborado con marcas tan prestigiosas como Guess, Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, pero ahora su imagen está estrictamente vinculada a la de su marido.

La visita de Justin Bieber a España

Justin y Hailey Bieber después de un evento. (Foto: Gtres)

Justin Bieber es una estrella mundial. Sus conciertos mueven a muchísimos fans y en su día fue el artista más importante de su generación. Sin embargo, los distintos problemas a los que ha tenido que enfrentarse le han hecho tocar fondo en más de una ocasión. Él es consciente y, sin ir demasiado lejos, este verano se dejó ver en Mallorca junto a su mujer.

El matrimonio, con el hijo que tienen en común, aprovecharon su estancia en España para intentar desconectar. Se dijo que el artista podría estar planeando un tour internacional, pero de momento no hay noticias al respecto. Por desgracia, lo último que se sabe de él es que ha sido agredido.