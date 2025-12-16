Las hijas de Zapatero borran los perfiles sociales de su empresa tras su vinculación con Plus Ultra

En las últimas semanas, la privilegiada situación económica de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero no ha pasado desapercibida. Laura y Alba, de 32 y 30 años respectivamente, se han comprado en solitario un inmueble no apto para cualquier bolsillo. Un logro poco habitual en su generación, ya que la juventud de nuestro país se ve atrapada en altos alquileres y sueldos insuficientes que les imposibilita entrar en el mercado inmobiliario. Pero esto no es todo, y es que en 2019 también se abrieron su propio camino en el mundo empresarial de la mano de What The Fav, una agencia de marketing en la que desempeñan labores de CEO y cuyo perfil en la red social X ha desaparecido de manera repentina tras estar vinculado con el caso Plus Ultra.

Julio Martínez, consultor de la aerolínea Plus Ultra, fue detenido hace tan solo unos días en el marco de una investigación por una presunta trama internacional de blanqueo con movimientos financieros, desvío de fondos y operaciones vinculadas al tráfico de oro. Bajo su poder tiene una compleja red de mercantiles en la que no solo aparece Plus Ultra, ya que también destacan Voli Analítica SL o Análisis Relevante SL, y es precisamente esta última la que ha vinculado a las hijas de Zapatero en este mediático caso. Y es que se trata de una pequeña consultora que figura como cliente de What The Fav, la agencia de comunicación fundada por Laura y Alba.

Sonsoles Espinosa, Michelle Obama, José Luis Rodríguez Zapatero, Barack Obama, y Alba y Laura Rodríguez Espinosa en Washington. (Foto: Gtres)

Tras conocerse esta vinculación, las hijas del que fuera presidente del Gobierno han decidido tomar cartas en el asunto y han eliminado la cuenta de su empresa de X (antiguo Twitter). Algo que no ha pasado desapercibo, ya que han mantenido sus perfiles en plataformas como LinkedIn, Facebook e Instagram. Aun así, esta última tampoco la han dejado intacta, ya que han borrado varias publicaciones y han dejado solo cuatro de todas las que había, siendo la última del pasado 8 de diciembre. Por ahora, se desconocen los motivos por los que han decidido dar estos pasos, pero lo cierto es que en medio del revuelo mediático que se ha generado alrededor del caso Plus Ultra, las especulaciones no han tardado en llegar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de What The Fav (@whathefav)

Según señala Vozpópuli, en 2024 What The Fav tenía tan solo 6 empleados y aun así, ese mismo año, consiguió una facturación cercana al medio millón de euros. Y es que a lo largo de los años, han protagonizado una evolución muy favorable en cuanto a los beneficios se refiere. Tanto es así que El Debate señala que pasó de tener una facturación de 242.000 euros en 2021 a casi 472.000 euros en 2024, además de acumular 223.000 euros en reservas y mantener una posición de tesorería superior a los 135.000 euros.