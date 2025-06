Hiba Abouk saca las uñas por Alejandro Sanz: "Hay fanatismos que van muy lejos"

Es uno de los temas más comentados de la actualidad. Una fan de Alejandro Sanz ha confesado que mantuvo una relación «íntima y sexual» con el artista que terminó convirtiéndose en una «terrible pesadilla». Como no podía ser de otra manera, su testimonio ha ocasionado un gran revuelo del que el propio cantante ha querido pronunciarse, negando, a través de un comunicado, haberse beneficiado de la vulnerabilidad de la joven. Una polémica que ha motivado a que varios rostros conocidos también hayan dado su opinión al respecto.

La última en hacerlo ha sido Hiba Abouk, quien durante los premios Condé Nast Traveler en Madrid ha querido sacar las uñas por su amigo. «Yo creo que todo el mundo sabe que Alejandro Sanz es un gran amigo mío, con lo cual yo sólo te puedo decir cosas buenas de él», comenzaba a decir. «Es una persona maravillosa y creo que toda la gente que trabaja con él, que está con él y que son sus amigos lo pueden corroborar. Con lo cual, qué decirte. Todo mi apoyo a Alejandro», sentenciaba.

Hiba Abouk en los premios Condé Nast Traveler en Madrid. (Foto: Gtres)

Para concluir, la actriz aseguraba que a los fans «había que hacerles caso en su justa medida», ya que consideraba que «hay fanatismos que van muy lejos». No obstante, señalaba que ella no había vivido ninguna situación parecida a la del intérprete de Corazón Partió.

La respuesta de Alejandro Sanz a su fan

Alejandro Sanz ha decidido pronunciarse en medio de la polémica para dar su versión de los hechos. Según relató Ivet Playà, la joven que lo acusó de haberla «humillado y utilizado», mantuvieron una relación compleja y prolongada en el tiempo, algo con lo que el cantante no parece estar muy de acuerdo, a juzgar por sus propias palabras.

Story de Instagram de Alejandro Sanz. (Foto: RRSS)

«Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad», ha escrito.

Así, el cantante ha querido dar por zanjada la polémica, desvinculándose por completo de las palabras que publicó Ivet Playà. No obstante, lo cierto es que no son los únicos rumores que rodean actualmente a Sanz, ya que cabe recordar que hay varias especulaciones de distanciamiento con Candela Márquez.