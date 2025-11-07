El hermano de Paquirri sacude a Isabel Pantoja, en paradero desconocido: "Que Dios le dé suerte"

Isabel Pantoja continúa siendo noticia. Ajena a todo lo que sucede con sus hijos y con su carrera musical en pausa, el paradero de la tonadillera se ha convertido en todo un misterio. Nadie sabe dónde está ni en qué punto se encuentra la venta de Cantora, la finca que hasta ahora ha sido su hogar. No obstante, en medio de este enigma que ha puesto la vida de la cantante en el centro de todas las miradas, Antonio Rivera, hermano de Paquirri, ha querido dedicarle unas palabras a la que fuera su cuñada.

«No sé nada del tema de Cantora, porque como no nos comunicamos, ni hablamos, pues no te puedo decir nada. Lo que te diría no sería cierto», comenzaba a decir ante los micrófonos de Gtres. Aunque en todo momento prefirió optar por una actitud discreta, lo cierto es que sí que se lanzó a confesar que, bajo su punto de vista, la gestión que había hecho Isabel sobre Cantora no había sido buena, mostrándose muy crítico al respecto. «Las cosas no están como deberían estar. Pero Dios dirá lo que tenemos que hacer», manifestaba.

Antonio Rivera. (Foto: Gtres)

Sobre que su sobrino Kiko Rivera no vaya a heredar su parte de la finca, Antonio también ha revelado que es algo que «le da mucha pena». «Me da una pena tremenda, porque vamos, todo eso es suyo, que para eso se lo dejó el padre. Y han hecho lo que han querido con su parte», decía. Antes de concluir, el reportero quería aprovechar su intervención para preguntarle sobre lo que opinaba de Isabel y de su supuesta situación actual económica, una cuestión que Rivera ha contestado mandándole un directo mensaje. «No te puedo decir nada en concreto porque no hablamos, pero que Dios le dé suerte y le vaya todo muy bien», sentenciaba.

¿Dónde está Isabel Pantoja?

Antonio Rossi es el periodista que, por excelencia, informa de cada paso que da Isabel Pantoja. Hace tan solo unos días, comentó desde el plató de El tiempo justo que se trasladará a República Dominicana. «Cantora ya no es un lugar para vivir ni para mantener. Económicamente es insostenible. El nuevo centro de operaciones será República Dominicana, desde donde intentará relanzar su carrera internacional», explicaba, añadiendo que estaba arruinada y que oficialmente «no tiene dinero ni para ir al supermercado».

Isabel Pantoja en un concierto en Tenerife. (Foto: Gtres)

Sobre el estado de Cantora, Rossi comentaba que ya estaba vacía y solo quedaban los tabiques y el techo. «Allí ya no va a volver, ella ya no tiene las llaves. Aquello ya se ha acabado. Cantora para Isabel Pantoja ya es el pasado», decía. No obstante, mientras se confirma que la intérprete de Marinero de luces sale de nuestras fronteras para comenzar una nueva vida, Antonio Rossi ha asegurado que «nadie sabe dónde está».