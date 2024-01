La herencia que Concha Velasco deja a sus dos hijos

Se cumple un mes de la muerte de Concha Velasco, a los 84 años de edad, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, después de varios meses aquejada de serios problemas de salud. Su escasa movilidad, sumado a otras dificultades de diversa índole, hicieron que en febrero de 2022 tuviera que ser ingresada en una residencia de ancianos para estar atendida las 24 horas del día. Así lo daban a conocer sus dos hijos, Manuel y Paco. Los mismos, precisamente, que confirmaron la triste noticia a través de este comunicado y que están pendientes ahora, de recibir la herencia de su madre.

«A los medios de comunicación, con enorme gratitud y pesar: lamentamos informar que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy a las 02.00 horas en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, habiendo recibido los Santos Sacramentos, a consecuencia de su enfermedad. No tenemos más que palabras de agradecimiento para el personal del hospital y de las residencias Santa Matilde y Orpea Punta Galea que tan bien han cuidado de ella en estos difíciles tiempos. Somos unos afortunados por haber gozado de la mejor madre del mundo y por recibir el cariño de tantos españoles que la quieren y la admiran. Gracias a todos. Rogamos una oración por el descanso eterno de su alma. Nuestra familia también se lo agradecerá. Sus hijos, Manuel y Paco», rezaba el escrito.

Imagen del velatorio de Concha Velasco / Gtres

El patrimonio de Concha Velasco

A lo largo de su tan dilatada trayectoria profesional, Concha Velasco, fue conocida por ser una trabajadora nata. No obstante, esto no se tradujo en sus bienes. De hecho, Concha Velasco copó varios titulares en la crónica social de nuestro país por sus dificultades económicas, sobre todo, tras la muerte del que fuera su esposo, Paco Marsó. Los intereses de las deudas que dejó el productor de teatro eran tales que Concha Velasco se vio obligada a rescatar 50.000 euros de su plan de pensiones, aunque no fue suficiente. Asimismo, la situación se agravó considerablemente durante la pandemia, cuando en el verano de 2021 la actriz confesó que «he vendido una cubertería para comprar en la farmacia».

Sea como fuere, lo cierto es que la herencia de Concha que recibirían ahora sus dos hijos podría ascender a casi el medio millón de euros. Los últimos datos financieros sobre la ‘Chica ye-yé’ datan de 2019, cuando tuvo que vender uno de sus inmuebles para hacer frente a Hacienda. En concreto, el piso de la calle Princesa de Éboli, en Madrid. Además, la actriz era administradora única de Velasco Varona S.L., la cual registró un patrimonio de 526.000 euros en el año 2017, una cifra menor que en años anteriores, lo que daba cuenta de que se estaba poniendo al día con sus deudas. Precisamente en 2019 aseguró haber terminado de pagarlas en su totalidad.