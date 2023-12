El mundo de la cultura lloraba el pasado 2 de diciembre la muerte de una de las grandes actrices de este país. Concha Velasco, la eterna chica yeyé fallecía a consecuencia de una complicación en su enfermedad. Después de una multitudinaria capilla ardiente instalada en el Teatro La Latina de Madrid, sus restos mortales viajaron a su ciudad natal, Valladolid, donde el domingo se celebró en la Catedral de la ciudad su funeral.

Concha Velasco en una imagen de archivo / Gtres

El cortejo fúnebre recorrió las calles de la ciudad, entre ellas el paseo Zorrilla y el Paseo de Isabel la Católica. Además, con parada y ofrenda floral por parte del alcalde en el Teatro Calderón. Después, la emotiva misa estuvo oficiada por el arzobispo Luis Argüello. Hasta la tierra natal de la actriz se desplazaron familiares y amigos para despedir a una mujer que destacó en el séptimo arte por su arte, entrega y pasión a partes iguales. Entre sus seres queridos se encontraban sus hijos, Manuel y Pacó Marsó, sus pilares fundamentales. También su sobrina, Manuela Velasco y su nieto. Por otro lado, personalidades del mundo de la política no faltaron a al adiós de Concha Velasco como; el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el Alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y el Ministro de Transportes, Óscar Puentes.

Manuel y Paco Velasco en una imagen de archivo/ Gtres

El importante mensaje de Concha Velasco

Entre los amigos más cercanos que despidieron en Madrid a la intérprete de películas como Las chicas de la cruz roja, La verbena de Paloma y La decente, entre otras, se encontraba José Manuel Parada, que no dudó en dar a conocer a los medios de comunicación allí presentes el mensaje que le transmitió Concha Velasco antes de fallecer. «Nos pedía un favor, que dejásemos claro el día que no estuviese ella que supiera el público que sus hijos la cuidaban mucho y que estaba en una residencia no porque sus hijos la habían dejado allí, sino porque tenía que estar cuidada por los médicos», contó el presentador. «Su mayor regalo era saber que la gente supiera que sus hijos la cuidaban muchísimo», insistió.

José Manuel Parada en una imagen de archivo / Gtres

Unas palabras con las que la ganadora al Goya de Honor en 2013 quería dejar patente a su círculo que sus descendientes siempre estuvieron a su lado, hasta el último momento. Asimismo, Parada comentó que Concha «Se enteraba perfectamente de todo, estaba lúcida». «Le encantaba siempre tener las uñas bien pintadas, bien arregladas», continuó revelando detalles José Manuel al mismo tiempo que dejó claro que Velasco «recordaba a todo el mundo, la memoria que tenía era prodigiosa, recordaba cosas que habíamos hecho hace mucho tiempo».

Las emotivas palabras de Manuel Velasco

Pese al duro momento que está atravesando Manuel Velasco, quiso dedicar unas palabras cargadas de cariño en homenaje a su progenitora. Con lágrimas en los ojos, Manuel destacó en su intervención con la prensa que «la única pena es que mi madre no pueda estar viendo esta auténtica devoción de cariño que le tenéis, pero nos consuela saber que está en el cielo, porque si alguien merece estar en el cielo es nuestra madre que es la persona más buena que ha existido y desde el cielo está viendo este reconocimiento». «Muchas gracias a Valladolid y a España entera», agradeció, muy emocionado.