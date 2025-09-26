Griffith vs Kimpell: el verdadero duelo en la boda de la hija de Antonio Banderas ¿cual es su relación?

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se dará el «sí, quiero», el próximo 18 de octubre, con Alex Gruszynski, un conocido financiero estadounidense. El hotel Abadía Retuerta LeDomaine de Valladolid ha sido el lugar escogido por los futuros marido y mujer para la celebración.

Se trata de un enclave ubicado en el corazón de la Ribera del Duero, lugar hasta donde se desplazarán los 258 invitados que medios locales han confirmado que asistirán a la ceremonia. Entre todos ellos, sin duda llama la atención la presencia de dos de las mujeres de la vida del actor de El gato con botas: Melanie Griffith y Nicole Kimpel (madre de la novia y actual pareja del mencionado).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stella Banderas (@stellabanderasgriffith)

Antonio Banderas y Melanie Griffith estuvieron casados durante casi dos décadas. Se conocieron en 1995 durante el rodaje de la película Two Much y fruto de su matrimonio nació Stella del Carmen. Sin embargo, en 2014, sorprendieron a propios y extraños al anunciar su divorcio, el cual siempre han señalado que se llevó a cabo de manera amistosa. Fue justo en ese momento cuando apareció Nicole Kimpel en la vida del intérprete. Se trataba de una empresaria holandesa de origen alemán que tenía veinte años menos que el mencionado, pero, sin embargo, esto no fue ningún impedimento para que entre ellos comenzara a fraguarse algo más que una amistad. De hecho, hicieron pública su relación en 2015, justo unos meses después de la ruptura de Banderas con Griffith.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, las especulaciones sobre si entre Griffith y Kimpel no existía una buena relación no tardaron en llegar. Y más después de que la actriz estadounidense publicara un tuit que no pasó desapercibido cuando salió a la luz la nueva relación sentimental del padre de su hija. «Guay, me estoy comiendo un sándwich. ¿Quieres las sobras?», escribió, avivando aún más los rumores que ya circulaban y que señalaban que la holandesa podía ser el motivo de su ruptura.

Melanie Griffith y Antonio Banderas. (Foto: Gtres)

Han pasado diez años desde aquello y, a pesar de que las habladurías sobre un enfrentamiento entre ambas continúan, la empresaria y Banderas han dejado más que claro que no es así. «Melanie conoce y acepta a Nicole. Eso que puede ser extraordinariamente raro para algunos, yo quiero pensar que es un gesto de inteligencia y de no resignarse a enterrar veinte años de la vida con cosas muy bonitas que han pasado», confesó Antonio en la revista ¡Hola! Por su parte, Nicole Kimpel reconoció en una entrevista a Vanity Fair «que era una buena actriz» y que la admiraba por su carrera. «Antonio habla muy bien de Melanie, que es una buena madre y que no tiene nada que reprocharle», añadió.

Sin embargo, quien siempre ha optado por un absoluto silencio ha sido Melanie Griffith, la cual nunca ha desvelado lo que verdaderamente opina de la pareja de Antonio Banderas. Ahora, ambas protagonizarán un esperado reencuentro que quedará para el recuerdo en las fotografías que mostrarán uno de los días más felices de la vida de Stella del Carmen Banderas.