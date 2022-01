El distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Carrasco es una realidad que las acompaña desde hace años. Son varias las veces que las hermanas han confesado públicamente su enfrentamiento, así como el rechazo que sienten la una hacia la otra por los diferentes comportamientos y actitudes que ambas han adoptado en determinados momentos y aspectos de sus respetivas vidas. Sin embargo, también se han retractado en alguna que otra ocasión tendiéndose puentes para estrechar lazos y recuperar no solo el contacto, sino también la relación de hermanas que tanto una como otra desearían tener.

La hija de José Ortega Cano se mostró muy molesta con las referencias que Carrasco dio sobre su hija, Rocío Flores, en Rocío, contar la verdad para seguir viva, su serie documental, incluso llegó a demandarle el pasado mes de octubre, nada más conocer que su hermana revelaría algunos de los pensamientos de “la más grande” a través de documentos privados que verían la luz en En el nombre de Rocío, la segunda parte de su docuserie, esta vez, más centrada en la vida de la folclórica y de la opinión que esta tenía de los diferentes miembros que conforman el mediático clan. Gloria Camila mostró su rechazo y su desacuerdo con esta iniciativa interponiéndole una demanda por intromisión ilegítima en los derechos personales de Rocío Jurado al considerar que su madre siempre quiso mantener en la privacidad los mencionados manuscritos.

Este enfrentamiento judicial llegó en un momento en el que muchos apostaban por el acercamiento entre las hermanas, pero tras conocer la drástica decisión de la hija del torero fue un pensamiento que se extinguió de inmediato.

Sin embargo y para sorpresa de todos, el pasado lunes Rocío Carrasco realizó una declaración de intenciones en toda regla a su hermana y a su progenitor al enviar a la casa del diestro algunas cajas con pertenencias de la matriarca del clan. Un paso al frente con el que ha dejado entrever sus intenciones de acercar posturas.

Lejos de querer hacer de este bonito gesto algo audaz y pasajero, Gloria aprovechó su intervención en Ya son las ocho, programa para el que colabora, para reaccionar a este repentino suceso y para ahondar en su relación con Rocío. Ha dejado claro que está dispuesta a mantener una conversación con su hermana siempre que ambas den su brazo a torcer. Solo pide que sea ella quien se atreva a descolgar el teléfono, algo que considera que tendría que haber hecho antes de mandar enseres personales a la casa familiar sin previo aviso. “Le doy el tiempo que ella necesite y quiera para que me llame y hablar” aseguró.

Ella es consciente de que es un paso que cuesta dar y más aún cuando su hermana ha repetido en varias ocasiones que aún no está preparada para ello. No obstante, confía en que esa llamada se produzca y acabe en reconciliación. Sin duda, con sus palabras, Gloria realizó una proposición a Rocío Carrasco, que por el momento no se sabe cómo recogerá. Lo que está claro es que la hija menor de Rocío Jurado vuelve a confesar públicamente su interés en solventar una desagradable situación familiar que afecta a todos los integrantes del clan.

Aún habrá que esperar para ver si este deseado reencuentro se produce, pero lo cierto es que no es la primera vez que Gloria Camila se muestra dispuesta a solventar sus diferencias con su hermana. Cabe recordar que hace tan solo una semana la joven volvió a mostrar una actitud cercana con Rocío Carrasco al plantearle que le llamara y lo mismo ocurrió el pasado mes de junio cuando, en medio de la polémica desatada por la repercusión de la docuserie, la tía de Rocío Flores aseguró que no sería ella quien rechazara un acercamiento con su hermana en caso de que este se diera. En ese preciso momento también reconoció que ese contacto estrecho es algo que ha estado esperando durante una gran parte de su vida, pero “como no llegó nunca…la vida pasa” declaró.