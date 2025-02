El 24 de septiembre de 2024, Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, falleció a los 76 años tras una prolongada lucha contra el cáncer. Durante sus últimos meses, Muñoz fortaleció la relación con su familia y creó un vínculo más cercano con su nieto, Fran Redondo, quien se convirtió en uno de sus principales apoyos. Ahora tras su muerte, Fran ha decidido rendirle un homenaje muy especial. El joven se ha tatuado el rostro de su abuelo en su brazo izquierdo.

Ha sido en el programa TardeAR de Telecinco, donde Fran ha mostrado el tatuaje y ha explicado los motivos detrás de este significativo gesto. El joven ha explicado que la imagen de su abuelo representa para él tanto los momentos difíciles como los de unión familiar. «Yo me tatúo su cara porque por esa cara he visto a mi familia destruirse y reconstruirse. He visto a mi familia más unida que nunca, he visto a mi abuela ser la persona más fuerte del mundo, y gracias a esa cara soy quien soy», ha afirmado Fran.

Fran Redondo en ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

El proceso del tatuaje, según ha explicado, ha requerido hasta el momento cinco horas de trabajo y aún no está finalizado. Fran ha mostrado en directo los avances del dibujo, que captura detalladamente el rostro de Julián Muñoz. «En el brazo izquierdo, es grande, muy grande. Cinco horas de trabajo y me faltan unas pocas. Llevé una fotografía muy emblemática de él para la familia y para la gente», ha explicado.

Mayte Zaldívar reacciona al tatuaje de su nieto

El programa de las tardes de Telecinco ha querido darle una sorpresa a Fran en pleno directo, con una llamada telefónica. Quien estaba al otro lado de la línea no era otra que su abuela, Mayte Zaldívar, que ha reaccionado al tatuaje de su nieto. Preguntada expresamente por su opinión sobre el gesto de Fran, Mayte Zaldívar ha confesado inicialmente que no es fan de los tatuajes. «A mí no me gustan los tatuajes», ha admitido de entrada. Sin embargo, al conocer las razones detrás de este, su percepción ha cambiado por completo. «Pero estoy encantada con el tatuaje que lleva, cómo lo lleva y por quién lo lleva. Fran es un niño muy especial y sentía adoración por su abuelo. El significado es lo importante… Ha elegido esa imagen porque realmente le gusta», ha afirmado Mayte con emoción.

Tatuaje de Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz. (Foto: Telecinco)

En ese momento, Luis Pliego, colaborador del programa, ha lanzado una pregunta directa a la que fuera mujer de Julián Muñoz: «¿Qué se habría tatuado tu abuelo?». Antes de que Fran pudiera responder, Mayte no ha dudado ni un segundo en contestar: «Mi nombre», ha dicho.