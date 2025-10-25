La generación Z, la X y los baby boomer: ¿a cuál pertenece cada miembro de la Familia Real?

«Permitidme que en tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidad, de bits… escriba una carta a cada premiado», así ha comenzado el discurso que para muchos ha marcado un antes y un después en los Premios Princesa de Asturias celebrados año tras año en el Teatro Campoamor de la ciudad de Oviedo, capital del Principado. Unas palabras que ha pronunciado después de que su padre, el Rey Felipe VI, le diera la palabra.

A continuación de lo referido al inicio de estas líneas, ella misma se ha incluido dentro de la generación Z y se ha catalogado como hija de una mujer de la generación X y de un hombre correspondiente a los baby boomers. Una referencia que ha hecho reír a los presentes y, sobre todo, a sus padres, doña Letizia y don Felipe. Pero, ¿cuáles son las edades que comprende cada generación y cuáles son sus principales cualidades? Te lo contamos:

Doña Leonor en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Los baby boomers

Se trata de un grupo de personas nacidas entre 1949 y 1968 aproximadamente. Esto se traduce en que los que se aúnan bajo este paraguas tienen en la actualidad entre 76 y 57 años. Siguiendo los datos, a este grupo pertenece el actual Rey de España, Felipe VI, que vino al mundo en Madrid un 30 de enero del 68; por eso Leonor le ha aludido en su speech como miembro de esta categoría.

El Rey Felipe VI en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Los años comprendidos limitan una temporada de auge demográfico y bonanza económica que motivaba a las familias a tener descendencia. Recién salidos de la Segunda Guerra Mundial —1945—, los nacidos entre el 49 y el 68 se enfrentaban a un mundo de mayor prosperidad, estabilidad y oportunidades laborales. En este caso, son considerados inmigrantes digitales, pues han tenido que aprender a usar la tecnología y adaptarse a ella, pero, en su defecto, tienen arraigada la cultura del esfuerzo y el sacrificio, amplia experiencia en sus profesiones y han tratado de transmitir estos valores a sus sucesores.

La reina Letizia: generación X

Natural de Oviedo, la Reina Letizia nació el 15 de septiembre de 1972 y por ello es integrante de la generación X, que acoge a las personas que nacieron entre los años 1969 y 1980. La juventud de los años 80 tampoco es nativa digital, como sí lo son las generaciones posteriores, pero su adaptación a estos nuevos medios ha sido más sencilla, ya que vivieron un periodo puente o de transición, por lo que están en medio de la era analógica y la electrónica. Dentro de las características principales de este grupo destacan el emprendimiento, la responsabilidad y la ambición, ya que tienen profundamente arraigado el capitalismo y el consumismo.

La Reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

La generación de la princesa Leonor

Tal y como ella misma ha referido en su intervención en la capital del Principado, la princesa de Asturias se ha catalogado como parte de la generación Z o también denominada generación Centennial. Dentro de ella se encuentran los jóvenes actuales, nacidos entre los años 1997 y 2010 —también la infanta Sofía—. La principal característica es que viven inmersos en la sociedad de internet, son nativos digitales y han crecido aprendiendo las nuevas tecnologías como un ámbito más, esencial, en la vida diaria. Leen, escriben o estudian a través de la red y están a la vanguardia del uso de las plataformas sociales como Instagram, Facebook, X —anterior Twitter— o TikTok. Son multitarea y gozan de mentes muy creativas y flexibles aunque menos reflexivas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Sin duda, este año, la princesa Leonor ha sorprendido a todos los oyentes con sus giros en el relato, su sentido del humor, sus alusiones a la familia y su particular homenaje a cada uno de los premiados en lo que ella misma ha definido como un «envío postal de viva voz» que ha sido el eje principal junto a los reconocidos de una nueva entrega de galardones. Justo antes de finalizar el acto y como no podía ser de otra manera, fue ella quien lo clausuró y convocó la edición del próximo año 2026.