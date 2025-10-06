El plató de La Revuelta vivió este lunes uno de los momentos más surrealistas y divertidos de la temporada. El esperado invitado de la noche era nada menos que Juan Antonio Bayona, el director español del momento, aclamado internacionalmente por La sociedad de la nieve. Sin embargo, cuando el programa comenzó, el público y el propio David Broncano se encontraron con una sorpresa: el invitado que había tomado asiento en el sillón del entrevistado no era J.A. Bayona, sino su hermano gemelo, Carlos Bayona.

Durante varios minutos, nadie pareció darse cuenta del engaño. Con naturalidad y soltura, Carlos respondió a las primeras preguntas del presentador, habló de cine, de rodajes, e incluso comentó anécdotas del estreno de su «última película». Broncano, visiblemente confundido, intentaba mantener el hilo de la conversación mientras algo en su invitado no terminaba de cuadrarle. Su manera de responder, los gestos y hasta la cadencia de la voz parecían ligeramente distintos a los del director que había entrevistado en otras ocasiones. La confusión se mantuvo durante varios minutos, hasta que, en mitad de la charla, entró al plató el verdadero Juan Antonio Bayona, entre aplausos y risas, revelando que todo había sido una broma preparada junto a su hermano gemelo. El público, entonces sí, estalló en carcajadas y aplausos al descubrir el ingenioso truco que había logrado engañar incluso al propio Broncano.

El cineasta confesó que la sustitución había sido una idea de ambos hermanos, planificada con antelación como una manera de romper el hielo y promocionar de forma original su nuevo proyecto, la película Vieja Loca, que J.A. Bayona produce y que se estrenará próximamente. «Ya nos habían confundido muchas veces, así que pensamos: ¿por qué no hacerlo a propósito por una vez?».

Lo cierto es que las confusiones entre ambos son habituales. Juan Antonio y Carlos Bayona son gemelos idénticos, nacidos el 9 de mayo de 1975 en Barcelona, en el barrio de la Trinidad Vieja, uno de los más humildes de la ciudad. Desde pequeños, compartieron una infancia marcada por la creatividad y el esfuerzo. Su padre, pintor industrial y apasionado del cine, les inculcó el amor por las historias y la imagen. Su madre, Piedad, costurera y conserje, fue el pilar de una familia trabajadora que siempre apoyó los sueños de sus hijos.

Aunque sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes, la conexión entre los gemelos Bayona ha sido siempre profunda. Juan Antonio se convirtió en uno de los directores más reconocidos del cine contemporáneo español, con títulos como El orfanato, Lo imposible, Un monstruo viene a verme y Jurassic World: El reino caído. Por su parte, Carlos Bayona ha desarrollado su carrera en el ámbito de la música, como productor y DJ, trabajando junto a figuras de la electrónica internacional y colaborando ocasionalmente con su hermano en el cine. De hecho, participó en La sociedad de la nieve, interpretando al piloto del helicóptero que rescata a los supervivientes.

La aparición de Carlos en La Revuelta no fue la primera vez que los hermanos juegan con su parecido. En más de una ocasión, han bromeado intercambiando identidades en ruedas de prensa o eventos. «En alguna mesa redonda mi hermano se ha hecho pasar por mí y no nos han pillado», reconocía J.A. Bayona en una entrevista reciente. Esta vez, sin embargo, el juego se llevó al extremo televisivo, dejando incluso a Broncano sin palabras.