Gema López estalla y desmonta a Terelu Campos usando una única y contundente frase

Terelu Campos presume de estar al margen de las cosas que Gema López ha dicho sobre ella en Espejo Público porque, según cuenta, sólo ve programas de Mediaset. Al escuchar estas declaraciones, Gema ha dado un paso adelante, ha estallado y ha desmontado a la hija de María Teresa Campos utilizando una única frase: «Yo también soy profesional, Terelu. Veo Telecinco, Antena 3, LaSexta… Los profesionales tenemos que ver y escuchar todo para estar al día, sobre todo cuando hablan de nosotros».

Terelu Campos se mudó a TVE cuando acabó Sálvame, pero a los pocos meses regresó a Mediaset y poco a poco se ha hecho un hueco en la cadena, tanto es así que es una de las colaboradoras estrella de ¡De Viernes! Está muy agradecida a Telecinco y promete que no se entera de nada de lo que sucede en otras cadenas. Eso sí, se considera una «profesional», por eso Gema López le ha dicho que para ser una tertuliana completa tendrá que estar pendiente de la competencia.

Terelu Campos en el teatro. (Foto: Gtres)

Hace unos días, unos reporteros se acercaron a Terelu Campos y le preguntaron por los conflictos que tiene con sus ex compañeros de Sálvame. Unos están en TVE (de momento) y otros en Antena 3, de ahí que ella respondiese: «No sé de qué me hablas. Yo es que veo Telecinco, trabajo para ellos y solo veo Mediaset. Veo Supervivientes, La Favorita 1922, TardeAr, El diario de Jorge, Vamos a ver…».

A pesar de todo, Terelu promete que no va a perder el tiempo enfrentándose a nadie porque tiene muchos asuntos pendientes. «Yo no tengo ninguna guerra. No entro, no disparo, no participo. Quien quiera ir a la guerra y disparar, ya es problema de cada uno», declaró al respecto.

El origen del conflicto

Terelu Campos en una presentación teatral. (Foto: Gtres)

Gema López y Terelu Campos trabajaron juntas en Sálvame y entre ellas había buena relación, pero Gema siempre ha demostrado un carácter objetivo que no es compatible con su relación con las Campos. Llegado el momento analizó el comportamiento de Terelu, de Carmen Borrego y de Alejandra Rubio. Es una familia que está constantemente en el centro de la noticia y no siempre por buenos motivos.

La sinceridad de Gema le ha enfrentado a Terelu Campos y ahora hay otro asunto encima de la mesa. Varios colaboradores de Espejo Público han asegurado Terelu regaló muchas entradas cuando estrenó su obra, Santa Lola en Valladolid. La protagonista de esta producción lo niega categóricamente, defendiendo: «Había seis invitaciones: mi hermana, mi cuñado, mi hija, su pareja, mi íntima amiga de Málaga, Concha, y una de mis doctoras».

Terelu Campos y Lydia Lozano

Lydia Lozano, Terelu Campos y Carmen Borrego en ‘Sálvame’. (Foto: Gres)

La información que barajaba Gema López era la misma que tenía Lydia Lozano y sus compañeros de La Familia de la Tele. Sin embargo, Terelu ha tenido un comportamiento muy distinto con Lydia. La presentadora acudió a la rueda de prensa que organizaron para presentar Santa Lola, coincidió con Campos y se reconciliaron. Es más, acordaron en cenar juntas con una amiga que tienen en común, Pilar Vidal.