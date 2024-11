Francisco Rivera se vuelca con los afectados por la DANA

Francisco Rivera no ha querido perder la oportunidad de ayudar a los afectados por la DANA en diferentes zonas de nuestro país. El torero ha participado junto a su banda, Una y nos vamos, en un concierto benéfico para recaudar fondos para los damnificados por las riadas.

Una cita solidaria que se ha celebrado en la discoteca Antique de Sevilla, propiedad de Manuel Vega, a la que han asistido algunos rostros conocidos del panorama nacional, que han querido aportar su granito de arena. Además de a Francisco Rivera, se ha podido ver a varios familiares de Lourdes Montes, a Paco Candela o a Juan Y Medio, entre otros.

El torero ha atendido amablemente a los medios y ha explicado que considera que en la vida hay que ser agradecido: «Lo de Valencia yo creo que estamos todos con el alma destrozada. No somos conscientes, estamos muy lejos, pero lo que llega…estamos todos destrozados. Y hace falta ayuda y demostrarles que no están abandonados», ha dicho Francisco Rivera. El diestro ha comentado que el concierto se ha organizado muy rápido, pero ha insistido en que, pese a las prisas, todos a los que han llamado se han prestado a colaborar. «Todo el mundo se ha volcado, todos los artistas, los músicos, la gente de Antique, Manuel Vega nos ha abierto su casa desinteresadamente», ha dicho.

Francisco Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres).

Francisco Rivera ha recalcado que este recital ha sido solamente un primer paso, ya que tiene la intención de continuar buscando maneras de recaudar fondos y ayudar a los afectados por esta tragedia. «Vamos a hacer más cosas, esto es el pistoletazo de salida», ha comentado.

Hace unos días, cuando se conoció la noticia de este concierto solidario, LOOK pudo hablar con él para preguntarle por los detalles de esta cita. Francisco Rivera explicó a este portal cómo había surgido la idea de recaudar fondos a través de un concierto. «A mí me llamó uno de los componentes del grupo Hermanos Domínguez, y me dijo que tenía esta idea y que si podía contar con nosotros. Entonces entre los dos contactamos a Manuel Vega, que se ha entregado en cuerpo y alma y se ha puesto a nuestra entera disposición. Y a partir de ahí, pues hemos llamado a artistas que conocemos. Y la verdad que todos nos han dicho que sí desde primera hora, con disposición absoluta», revelaba el diestro.

Francisco Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres).

Francisco Rivera comentó también que le hacía mucha ilusión participar en este evento y recalcó lo importante que es ayudar en un momento tan complicado para todos los que se han visto afectados por la tragedia: «Hay que estar dispuestos a ayudar. En la vida hay que ser agradecido. Y la mejor forma de ser agradecido es ayudando cuando se necesita. Y Valencia lo necesita», sentenció. Asimismo, insistió en que en una situación como la actual había que colaborar, y dijo que la frase ‘el pueblo salva al pueblo’ es una máxima.